Стоматолог Козлова рассказала о профилактике кровоточивости дёсен

Фото: iStock/Mukhina1
45% людей старше 30 лет имеют риск развития заболеваний десен. Что делать в качестве профилактики, чтобы не столкнуться с ними, рассказала изданию «Вечерняя Москва» врач-стоматолог и пародонтолог Валерия Козлова.
По её словам, каждые 3-6 месяцев нужно проводить профилактическую профессиональную гигиену полости рта, которая включает в себя комплексную оценку состояния полости рта, удаление зубного налета и зубного камня (последний может вызывать воспаление десен и гингивит).
Рекомендации по домашнему уходу включают чистку зубов два раза в день с использованием флоссов (зубных нитей), ёршиков и ирригаторов.Кроме того, необходимо проводить регулярный массаж дёсен и использовать противовоспалительные гели, мази и ополаскиватели по рекомендации стоматолога.
Рациональное и сбалансированное питание, употребление в пищу достаточного количества овощей, фруктов и витаминов, также могут помочь предотвратить излишнюю кровоточивость. Особое внимание нужно обратить на продукты, богатые витамином С: киви, клубнику, цитрусовые.
Читайте также:
Стоматолог Трифонова заявила об опасности терпения зубной боли
Названы продукты, которые могут укрепить зубы
Стоматолог раскрыла секреты выбора правильной зубной щётки
Рекомендации по домашнему уходу включают чистку зубов два раза в день с использованием флоссов (зубных нитей), ёршиков и ирригаторов.Кроме того, необходимо проводить регулярный массаж дёсен и использовать противовоспалительные гели, мази и ополаскиватели по рекомендации стоматолога.
«Чтобы исключить кровоточивость десен, нужно помнить о здоровье организма в целом. Поэтому необходимо лечить хронические заболевания, следить за уровнем сахара в крови. Ведь при высоком уровне сахара организм более уязвим к воспалительным процессам, в том числе и в полости рта», — подытожила Валерия Козлова.Ранее стоматолог Светлана Трифонова заявила, что лечить заболевший зуб таблеткой самостоятельно бесполезно и даже опасно, поскольку это может окончится нагноениями. Она рекомендовала при зубной боли как можно быстрее обращаться к врачу.
Читайте также:
Стоматолог Трифонова заявила об опасности терпения зубной боли
Названы продукты, которые могут укрепить зубы
Стоматолог раскрыла секреты выбора правильной зубной щётки
Артем Путинцев