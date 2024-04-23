Студентка Физтеха создала вечный источник питания для кардиоимплантов

Фото: Фотобанк МО
В Физтехе создано устройство, способное стать вечным источником питания для имплантируемых медицинских систем. Его разработала студентка Московского физико-технического института Екатерина Вахницкая.
Модель устанавливается один раз на всю жизнь. Она работает на глюкозе из кровотка. При этом ферментный биотопливный элемент внедряется не через разрез кожи, а через прокол в вене или артерии, рассказали РИА Новости в вузе.
Как отмечает агентство, проект стал победителем конкурса и получил грант в 500 тыс. рублей.
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«Этот элемент создан для пациентов, использующих активные имплантаты, а также для людей, страдающих сахарным диабетом. Они могут использовать устройство для питания биосенсоров и других датчиков. Механизм может выступить в качестве модели для создания других биомедицинских устройств», – пояснила сама автор проекта.
Как отмечает агентство, проект стал победителем конкурса и получил грант в 500 тыс. рублей.
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Лора Луганская