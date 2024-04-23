Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Студентка Физтеха создала вечный источник питания для кардиоимплантов

Студентка Физтеха создала вечный источник питания для кардиоимплантов

23 апреля 2024, 14:30
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

Оригинал
В Физтехе создано устройство, способное стать вечным источником питания для имплантируемых медицинских систем. Его разработала студентка Московского физико-технического института Екатерина Вахницкая.
Модель устанавливается один раз на всю жизнь. Она работает на глюкозе из кровотка. При этом ферментный биотопливный элемент внедряется не через разрез кожи, а через прокол в вене или артерии, рассказали РИА Новости в вузе.
«Этот элемент создан для пациентов, использующих активные имплантаты, а также для людей, страдающих сахарным диабетом. Они могут использовать устройство для питания биосенсоров и других датчиков. Механизм может выступить в качестве модели для создания других биомедицинских устройств», – пояснила сама автор проекта.


Как отмечает агентство, проект стал победителем конкурса и получил грант в 500 тыс. рублей.

Читайте также:

Студент Физтех‑колледжа стал призёром международного чемпионата

Воробьёв открыл в Физтех-лицее крупнейший в России детский Технопарк

В Долгопрудном появится отель и тематический парк «Физтех-лэнд»
#физтех
#студенты
#наука
#здоровье
#московская область
#подмосковье
#долгопрудный
Балашихинские врачи спасли малыша, едва не погибшего из-за конфеты
23 апреля 2024, 14:44

Фото: Istockphoto / Lesia Boiko

Врачи Балашихинской поликлиники №1 спасли трёхлетнего ребёнка, которому конфета едва не стоила жизни. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На приём к стоматологу пришла 14-летняя девочка, которую сопровождали бабушка и трёхлетний брат. Пока пациентка была у врача, женщина с внуком сидели в кабинете. В какой-то момент мальчик подавился конфетой и стал задыхаться. Врач начала спасение жизни малыша.
«Медик немедленно применила такой метод первой помощи, как приём Геймлиха. Обхватив ребёнка сзади и сцепив руки в замок, специалист начала давить ему на диафрагму. В это же время медсестра вызвала бригаду хирургов. В итоге ребёнок проглотил конфету и начал дышать нормально. Его состояние стабилизировалось за полминуты. Помощь бригады хирургов, прибывших с реанимационным оборудованием, не потребовалась», – рассказал главврач Балашихинской поликлиники №1 Сергей Комаров.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Как отметили в региональном Минздраве, специалисты поликлиники регулярно проходят обучение оказанию первой помощи.

Читайте также:

Подмосковные врачи обменялись опытом с коллегами из Китая

Реабилитацию в стационарах Подмосковья с начала года прошли около 8 тысяч человек

Подмосковье примет участие в форуме «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге
#подмосковье
#минобороны рф
#ребёнок
#балашиха
#врач
#стоматолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи обменялись опытом с коллегами из Китая
23 апреля 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи из Красногорской и Щёлковской больниц, а также НИКИ детства Минздрава Московской области стали участниками международной стажировочной сессии «Опыт здравоохранения КНР» и посетили ведущие медицинские учреждения в Шанхае и Пекине, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Важность подобных мероприятий отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.

«Обмен опытом позволяет повысить квалификацию специалистов, а также перенять передовые практики оказания медицинской помощи», — пояснил Сапанюк.
В Китае подмосковные врачи узнали об используемой там схеме оказания первой медицинской помощи и неотложной помощи, а также обменялись с местными коллегами опытом диагностики и терапии тяжёлых болезней.

Читайте также:

Реабилитацию в стационарах Подмосковья с начала года прошли около 8 тысяч человек

Биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака

Диетолог Журавлева перечислила основные правила здорового завтрака
#китай
#врачи
#минздрав мо
#медицина
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Реабилитацию в стационарах Подмосковья с начала года прошли около 8 тысяч человек
23 апреля 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 8 тысяч жителей Московской области прошли курс реабилитации в стационарах региональных больниц с начала текущего года, в их числе и юные пациенты, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций Подмосковья, еще в шести работают детские отделения. Всего с начала года реабилитационную помощь в Московской области получили почти 8 тысяч жителей региона, из которых около одной тысячи — дети», — цитируются в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка.
Направление на реабилитацию получают пациенты, перенесшие заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, центральной нервной системы, а также после травм. Реабилитация проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Читайте также:

Биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака

Диетолог Журавлева перечислила основные правила здорового завтрака

Современная онкология: как контролировать развитие заболевания
#реабилитация
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака
Генетик Мальцева: риск развития рака снижают морковь, апельсины и зелень
23 апреля 2024, 05:11

Фото: istock / Sarsmis

Некоторые продукты могут не только снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствовать их лечению. Об этом заявила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.
«Искусственный интеллект сравнивал такие продукты, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарствами, которые предназначены для лечения рака. Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием. Различные овощи, фрукты и ягоды, содержащие палитру фитонутриентов, могут снижать уровень воспаления», — рассказала эксперт.
Как утверждает Мальцева, существуют и продукты, способные «разбудить» гены и спровоцировать развитие раковых заболеваний. Раньше таким продуктами были, к примеру, ядовитые ягоды. В настоящее время мы их не употребляем, однако едим фаст-фуд, получая переизбыток простых сахаров.

Мальцева подчеркнула, что для генов человека это чужеродные продукты, а все чужеродное для человеческого организма запускает активность генов, повышающих уровень воспаления.

Читайте также:

Диетолог Журавлева перечислила основные правила здорового завтрака

Современная онкология: как контролировать развитие заболевания

Хирург Умнов назвал самый опасный вид шашлыка
#эксперт
#продукты
#овощи
#фрукты
#питание
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Журавлева перечислила основные правила здорового завтрака
22 апреля 2024, 20:07

Фото: istockphoto/Arx0nt

Завтрак — это не просто первый приём пищи на протяжении дня. Это ключевой момент, своеобразный старт, определяющий физическое и эмоциональное состояние человека на протяжении последующих часов.
Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей рассказала, насколько важно уделять особое внимание завтраку — этому утреннему ритуалу, задающему тон всему дню.

Специалист назвала утренний приём пищи основой, фундаментом правильного питания. Именно благодаря завтраку человек восстанавливает энергию и запускает метаболизм после ночного голодания. Поэтому так важно, чтобы завтрак был питательным и разнообразным, подчеркнула Журавлёва. По её словам, такой завтрак поможет лучше контролировать чувство голода и избежать вредных перекусов в течение дня.

По словам диетолога, следует решительно отказаться от кофе и сахара на завтрак. Это приводит к резкому перепаду уровня сахара в крови. Бодрость будет ощущаться лишь короткое время, а чувство насыщения быстро уйдёт.

Перед завтраком полезно выпить стакан тёплой воды, так как во время сна уменьшается объём жидкости в организме, что отрицательно сказывается на артериальном давлении. Утренний приём пищи должен быть плотным, содержать протеины, углеводы, клетчатку и полезные жиры, чтобы обеспечить организм энергией на весь день.

В утреннее меню следует включать творог, яйца, различные крупы, орехи, несладкие фрукты и ягоды. Не следует переедать с утра, так как это вызовет чувство апатии, а вся энергия уйдёт на переваривание пищи, заключила диетолог.

Читайте также:

Подмосковный диетолог Басова посоветовала вести пищевой дневник ребёнка

Диетолог Соломатина назвала защищающее от многих болезней растение

Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы
#яйца
#энергия
#ягоды
#диетолог
#фрукты
#кофе
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Современная онкология: как контролировать развитие заболевания
22 апреля 2024, 17:50

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Возникновение злокачественных образований на сегодняшний день является острой проблемой. Современная онкология – одно из самых активно развивающихся направлений в медицине.
Основной причиной появления онкологии является отсутствие должного медицинского обследования, из-за которого поздно выявляется заболевание, сообщает Общественная Служба Новостей.

Для предотвращения и профилактики онкологии следует ограничить нахождение под воздействием солнца.

«Загар сильно влияет на кожу. Меланома – самый коварный рак кожи, который часто приводит к смерти. При каждом выходе на солнце обязательно нужно использовать специальные средства, которые помогут осмаливать воздействие солнечных лучей на кожу. Также важно обращать внимание на веснушки и родинки на своем теле, так как они также изменяются при появлении заболевания», — отметили в ведомстве.

Также необходимо регулярно посещать профильных специалистов и проходить обследования молочной железы, легких, кишечника и щитовидной железы — эти органы в первую очередь подвергаются появлению злокачественных нообразований и развитию онкологии.

Читайте также:

Врач раскрыла неожиданное влияние фастфуда на память

Хирург Умнов назвал самый опасный вид шашлыка

Озвучена страшная опасность даже малых доз водки
#солнце
#заболевания
#рак
#онкология
#профилактика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хирург Умнов назвал самый опасный вид шашлыка
Хирург Умнов: Употребление шашлыка из магазина чревато тромбами и язвами
22 апреля 2024, 15:51

Фото: istockphoto/Oksana Starostina

Люди часто предпочитают приобретать готовый шашлык в маринаде в магазине, так как приготовить его самому бывает непросто. Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов предупреждает, что употребление такого продукта может быть небезопасным.
В разговоре с изданием NEWS.ru специалист заметил, что таким шашлыком легко можно отравиться. Дело в своеобразности компонентов магазинного маринада, а также в том, что само мясо может быть «второй и последующей» свежести. Врач рассказал, что при минимальном несоблюдении условий хранения мясо в магазине может испортиться. Чтобы скрыть следы распада в продукте производители могут добавлять в маринад множество совсем не полезных компонентов: от килограммов соли и литров уксуса до стабилизаторов, красителей, консервантов и другой вредной химии.

Доктор Умнов сообщил, что мясо, приготовленное в таком маринаде, опасно риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатита. Хирург также добавил, что человек после употребления в пищу такого шашлыка может привести к большой потере жидкости, что повышает риск гипертонического криза и тромбообразования. Кроме того, из-за химии и уксуса может начать окисляться упаковка, что способно привести к тяжёлым отравлениям и развитию сердечной и почечной недостаточности, заключил специалист.

Читайте также:

Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом

Врачи предупредили россиян, что запивать шашлык алкоголем смертельно опасно

Диетолог Стародубова рассказала, почему беременным не нужно есть шашлык
#дело
#врач
#мясо
#хирург
#человек
#производители
#болезни
#шашлык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье примет участие в форуме «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге
22 апреля 2024, 14:56

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге состоится форум «Здоровое общество» по поддержке социальных проектов и инициатив в здравоохранении. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.
Форум пройдет с 17 по 18 июля в в Таврическом дворце.

«На форуме в целях развития взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между странами БРИКС и СНГ в области здравоохранения,будет организована специализированная выставка, в рамках которой ключевым игрокам сферы здравоохранения и регионам России будет предоставлена уникальная возможность презентовать общественно-значимые инновационные проекты и продемонстрировать соотечественникам и официальным иностранным делегациям новейшие достижения в области медицины и здравоохранения, обменяться передовым опытом и обсудить актуальные мировые тенденции в области охраны здоровья, стратегии противостояния угрозам глобальных вызовов современности и переход к персонализированной медицине», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в мероприятии примут участие Россия, страны СНГ и БРИКС для развития высоких технологий и фармацевтической отрасли.

Читайте также:

Подольские студенты могут пройти практику в центре реабилитации «Ясенки»

Жителей Подмосковья приглашают на форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»

Жительниц Подмосковья приглашают на всероссийский женский бизнес-форум
#россия
#выставка
#форум
#страны
#проекты
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава округа Дубна Тихомиров сдал кровь на донорской акции
22 апреля 2024, 13:55

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Выездную донорскую акцию провели во дворце культуры «Октябрь» в Дубне 22 апреля, участие в ней принял глава городского округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня, как и все дубненцы, которые участвуют в акции, тоже сдаю кровь. Совсем недавно в нашей стране произошли события, которые показали, что наше общество консолидировано и каждый готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому сегодня я здесь», — сказал Тихомиров.
Акция была приурочена ко Всероссийскому дню донора, который отмечается 20 апреля. По завершении акции Максим Тихомиров поблагодарил всех участников и вручил грамоты почётным донорам округа.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года донорскую кровь сдали около 30 тысяч человек, причём 6 тысяч из них стали донорами впервые.

Читайте также:

В Долгопрудном студенты МФТИ сдали 25 литров крови на донорской акции

В Подмосковье с начала года заготовили более 20 тонн донорской крови и её компонентов

В Московской области появился интернет-портал для доноров
#дубна
#донор
#донорская кровь
#максим тихомиров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф