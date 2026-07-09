Ученые установили, что ягоды барбариса способны лечить депрессию лучше таблеток

09 июля 2026, 04:19

РИА Новости: Ягоды барбариса превосходят антидепрессанты по эффективности

Фото: iStock/Volga2012

Южно-Уральский государственный университет совместно с индийскими коллегами провёл исследование, которое показало, что барбарис может быть эффективен против депрессии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.





Учёные изучили молекулярное воздействие берберина — вещества, содержащегося в ягодах барбариса, — на организм человека. Они смоделировали его взаимодействие с белками и регуляторами, связанными с депрессией.



Оказалось, что берберин связывается с одним из ключевых белков, отвечающих за выживание нервных клеток, причём эта связь оказалась прочнее, чем у традиционных антидепрессантов. Более того, берберин конкурирует с лекарствами-блокаторами за те же активные центры в молекулах, что делает его потенциальным кандидатом на роль препарата или биодобавки для лечения депрессии.



Как отметили в университете, будучи природным соединением, берберин может оказаться дешевле и безопаснее синтетических аналогов. Однако перед этим необходимы испытания на животных и людях.