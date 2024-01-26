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Ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера проявляется в нескольких различных формах

Nature Aging: ученые выяснили, что существует пять подтипов болезни Альцгеймера
26 января 2024, 16:38
Фото: istock / peakSTOCK

Фото: istock / peakSTOCK

Ученые из Амстердамского свободного университета в Нидерландах выяснили, что болезнь Альцгеймера имеет по крайней мере пять разновидностей и может проявляться по-разному. Это связано с генетическими особенностями больных и клиническими характеристиками болезни. Об исследовании пишет журнал Nature Aging.

В ходе эксперимента исследователи разделили более 400 пациентов со старческим слабоумием на 5 групп, основываясь на уровне определенных белков в их спинномозговой жидкости. Это прозрачная жидкость под названием ликвор, которая окружает головной и спинной мозг.

В ходе анализа ликвора ученые идентифицировали 1058 белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера. С помощью искусственного интеллекта они разделили участников на группы в соответствии с концентрацией данных белков. Выяснилось, что если у ряда людей белки связаны с нарушенной работой РНК, а у других – с высокой концентрацией протеинов. Отмечается, что в некоторых случаях болезни свою роль сыграла генетическая предрасположенность.


Полученные сведения могут помочь исследователям в разработке методик лечения этого заболевания.

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#ученые
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Врач Титушкина: Белковая пища способствует росту волос
26 января 2024, 17:47

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Врач-трихолог, врач-косметолог Екатерина Титушкина заявила, что росту волос способствует белковая пища.
«Регулярное употребление белковых продуктов обеспечивает организм необходимыми аминокислотами, способствующими росту и укреплению структуры волос. Яйца, рыба, мясо, бобовые, орехи и семена — прекрасные источники аминокислот», — пояснила в беседе с Газета.ру Титушкина.

Также на здоровье волос благотворно влияют такие компоненты, как железо, селен и кремний, витамины группы B, а также антиоксиданты. Продуктами, в которых содержаться эти вещества, являются мясо, молочные продукты, семена, орехи, моллюски, отруби, белые грибы, чеснок и т. д.

Ранее врач-косметолог, трихолог Эльвира Дорош заявляла, что в подавляющем большинстве случаев выпадение волос обусловлено генетической предрасположенностью или гормональным фоном.

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#здоровье
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Диетолог Круглова заявила об опасности устаревших пищевых привычек
26 января 2024, 16:11

Фото: istockphoto.com/Malkovstock

Диетолог Наталья Круглова заявила, что устаревшие пищевые привычки могут приводить к набору лишнего веса.
Она пояснила, что устаревшими являются те привычки, которые не несут никакой целесообразной пользы и остаются лишь потому, что относятся к каким-либо психологическим травмам.

«Достаточно распространённые привычки, которые стоит пересмотреть, — это есть все блюда с хлебом, добавлять сахар во все напитки, заканчивать каждый приём пищи чем-то сладким. Также есть в обед первое, второе и компот, доедать обязательно до конца и невозможность оставить какую-то еду на тарелке. Использовать еду в качестве награды для себя или для своих близких, утешать себя едой», — добавила в беседе с RuNews24.ru Круглова.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о возможности негативного воздействия регулярного употребления кефира, ряженки и простокваши перед сном на здоровье.

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#здоровье
#врач
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Врач предупредила о высыпаниях на теле после курения вейпов
Врач Аппалуп рассказала об отравлении клеток крови при курении вейпов
26 января 2024, 15:47

Фото: IStock/chanakon laorob

Курение вейпов может привести к проблемам не только с лёгкими, но и с кровью. Содержащийся в курительной жидкости глицерин отравляет клетки печени и сосуды, рассказала в эфире «Радио 1» главный врач Московского областного Центра крови Мария Аппалуп.
«Основа вейповой жидкости сделана на глицерине. Это сложная для организма субстанция, которая, попадая в организм через лёгкие, вызывает целый ряд эффектов, она отравляет и сосуды, и клетки крови», — отметила врач.
Вейпы опасны своим бесконтрольным потреблением. Так, организм человека отравляется большим количеством вредных веществ на постоянной основе. Это может привести к проблемам со свёртываемостью крови.
«Вейп отравляет клетки печени и сосудов таким образом, что снижается потенциал свёртывания крови. Бывали случаи, когда человек покурил побольше вейпа вечером, а утром у него по всему лицу и телу сыпь, которая связана со снижением факторов свертывания. При несчастных случаях, авариях или повреждениях плохая свёртываемость крови может привести к фатальным последствиям», — заключила Мария Аппалуп.
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#врач
#вейпы
#кровь
#здоровье
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Специалист по лучевой диагностике Фомиченко назвал три главных правила МРТ-исследования
26 января 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для того, чтобы магнитно-резонансная томография (МРТ) получилась максимально информативной, пациент должен правильно подготовиться и настроиться, об этом рассказал заведующий отделением лучевой диагностики МОДКТОБ Антон Фомченко, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Первое правил — никаких металлических предметов. Все украшения, ключи, ремень, телефон нужно оставить за дверью. Второе правило: МРТ-исследование иногда занимает немало времени. Поэтому надо набраться терпения и быть готовым к тому, что придется долго просто лежать», — сказал Фомченко.

Он добавил, что пациенту на время проведения исследования дают специальную грушу, с помощью которой он может подать сигнал врачу. В случае необходимости, процедуру можно прервать, хоть это и нежелательно.

«Третье правило — лежать надо полностью неподвижно. Чем строже пациент исполнит это правило, тем точнее и информативнее будет результат МРТ», — отметил врач.

Магнитно-резонансная томография позволяет получить точные снимки сосудов и мягких тканей, она используется при диагностике различных опухолей, воспалений и иного другого.

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#здоровье
#здравоохранение
#медицина
#мрт
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Депздрав Москвы решил отказаться от аудиозаписи приема у гинеколога
26 января 2024, 14:24

Фото: iStock/demaerre

Московские чиновники продолжат записывать приемы пациентов обезличено.
Московские чиновники гарантируют, что записи не будут привязаны к медкартам пациентов об этом были внесены уточнения в приказ.

Записи будут храниться не более месяца. Примечательно, что медицинская организация обязуется нести ответственность за сохранение врачебной тайны. Так как доверить тайны можно не всем, приемы у гинекологов записывать перестанут.

Департамент здравоохранения Москвы ввел данную систему в первую очередь для того, что бы снизить число конфликтных ситуаций, систематически возникающих на приемах у врачей. По мнению сотрудников госаппарата подобные меры заставят московских докторов вести себя этичнее по отношению к пациентам.

Напомним, в конце 2023 года Департамент здравоохранения Москвы выпустил соответствующий приказ о том, что для врачей поликлиник Москвы введут перечень запрещённых для произношения слов, а для контроля за выполнением требований в кабинетах будут размещены аудиозаписывающие устройства.

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#технологии
#человек
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#больница
#поликлиника
#гинеколог
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Жительница Щёлкова чуть не умерла от самолечения
26 января 2024, 13:47

Фото: пресс-служа Минздрава МО

69-летняя жительница Щёлкова попала в больницу из-за передозировки калия, который она принимала «для здоровья», сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Пациентка поступила с жалобами на тяжесть и судороги в ногах и нарушения сердечного ритма. Она рассказала, что для сердца она принимает специальные препараты и ест богатые калием продукты — бобы, курагу, отруби и пр. Анализ показал, что нормы содержания калия в крови пациентки превышены в два раза. Это могло вызвать паралич дыхания и остановку сердца», — отмечается в сообщении.

Пациентку начали лечить специальными капельницами, и через десять дней содержание калия в крови нормализовалось. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное наблюдение.

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#щёлково
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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В Подмосковья диспансеризацию прошли свыше трех миллионов человек
26 января 2024, 13:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 3 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Диспансеризация для жителей региона приводится каждый год для выявление различных заболеваний на ранней стадии.

«Диспансеризация и профосмотры позволяют выявить болезни на ранней стадии, когда они эффективнее поддаются лечению. В 2023 году в Подмосковье диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 3,2 млн человек в возрасте старше 18 лет. Обследование позволило выявить у них почти 130 тыс. различных заболеваний, о которых эти пациенты раньше не подозревали», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что благодаря диспансеризации выявили 120 тысяч сердечно-сосудистых заболеваний, 7 тысяч случаев сахарного диабета и 2,6 тысяч случаев онкологии.

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#диспансеризация
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#светлана стригункова
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#болезни
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Врач-эндокринолог Павлова перечислила риски от употребления кефира на ночь
Эндокринолог Павлова: употребление кефира на ночь ведет к диабету и ожирению
26 января 2024, 11:13

Фото: iStock/Fascinadora

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о возможности негативного воздействия регулярного употребления кефира, ряженки и простокваши перед сном на здоровье. Об этом сообщает радио Sputnik.
Отмечается, что при регулярном употреблении вышеперечисленных продуктов может усилиться риск развития диабета и ожирения. По словам специалиста, кефир, ряженка и простокваша обладают высоким инсулиновым индексом, что способно вызвать нарушение обмена веществ.

Павлова добавила, что также будет происходить набор жировой ткани, что лишь усилит происходящий сейчас «век эпидемии ожирения».

Ранее нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова назвала ожирение – глобальной проблемой современности. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что выявить проблему на ранней стадии можно и в домашних условиях.

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#диетолог
#нарушение
#ожирение
#врач
#люди
#питание
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Нарколог рассказал о шокирующих последствиях курения при беременности
Нарколог Холдин предупредил о вреде курения при беременности
26 января 2024, 10:49

Фото: iStock/MychkoAlezander

Курение при беременности отрицательно сказывается на организме женщины и здоровье ее будущего ребенка. О необходимости отказа от курения во время вынашивания малыша рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
«Курение во время вынашивания оказывает негативное влияние на ребёнка. Малыш хуже набирает вес и развивается с отставанием. Кроме того, курение может вызывать и усугублять у женщины токсикоз — состояние, осложняющее течение беременности», – предупредил Холдин.

Он добавил, что курение может привести к преждевременным родам. Также вырастает риск возникновения преэклампсии — это состояние, когда у беременной сильно повышается давление. При курении будущая мать активно теряет белок, что приводит к отекам. Все это отрицательно влияет на здоровье будущего ребенка, а также самой матери.

Холдин подчеркнул, что электронные сигареты вредят организму беременной женщины также сильно, как и обычные.

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#курение
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#мать
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