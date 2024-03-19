Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга

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Препарат «Виагра» (международное непатентованное название — силденафил) способен предотвратить снижение когнитивных способностей у человека и помочь в профилактике болезни Альцгеймера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Напомним, в феврале прошлого года фармацевтическая компания «Виатрис» приостановила поставку препарата «Виагра» в РФ. При этом в Минпромторге России сообщают, что технологическая возможность производства лекарств с идентичным действующим веществом в нашей стране обеспечена.
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