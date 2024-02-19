Учёные выявили риски заболеваний сердца от применения вакцин от COVID-19

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МРНК-вакцины от коронавируса, к которым относятся, в частности, западные вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna, могут являться причиной повышенных рисков неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, была выявлена зависимость роста числа случаев проявления синдрома Гийена-Барре, проявляющегося в снижении мышечного тонуса и потере чувствительности в руках или ногах, от иммунизации векторной вакциной Vaxzevria. Также были обнаружены риски появления поперечного миелита. При применении обоих типов препарата возрастала вероятность заболевания острым рассеянным энцефаломиелитом.
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Александр Бойцов