Употребление луковых колец и картофеля фри может повысить риск развития деменции

Фото: iStock/Comeback_Images
Картофель фри и луковые кольца могут содержать химические вещества, повышающие риск развития деменции, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Чикагского университета, результаты которого представили на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии в Сан-Антонио, штат Техас.
«Жарка во фритюре при высоких температурах связана с несколькими нарушениями обмена веществ. <...> Насколько нам известно, мы первыми сообщили, что длительное употребление масла во фритюре усиливает нейродегенерацию», — заявили учёные.Исследователи изучили эффект от приготовления блюд с использованием большого количества растительного масла— которое используется повторно, что часто бывает в ресторанах. Они обнаружили, что старое масло может содержать примеси, разрушающие мозг, которые в конечном итоге попадают в пищу.
Исследователи также обнаружили больше признаков повреждения мозга у крыс, которых кормили рационом с высоким содержанием разогретого масла, по сравнению с контрольной группой.
Эксперты ранее предупреждали, что повторно использованное растительное масло может повысить риск воздействия таких примесей, как перекиси, которые могут повредить мозг, и акриламид, химическое соединение, получаемое во фритюрницах, которое связано с раком.
Теперь ученые планируют последующее исследование по изучению влияния масла для жарки во фритюре на риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также тревоги, депрессии и нейродегенерации.
Читайте также:
Эндокринолог Синицына: Фастфуд из-за усилителей вкуса действует как наркотик
Российское судно впервые заправили маслом из-под картошки фри
Артем Путинцев