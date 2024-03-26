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Употребление луковых колец и картофеля фри может повысить риск развития деменции

Daily Mail: Ученые из Чикаго доказали опасность употребления картофеля фри
26 марта 2024, 04:29
Фото: iStock/Comeback_Images

Фото: iStock/Comeback_Images

Картофель фри и луковые кольца могут содержать химические вещества, повышающие риск развития деменции, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Чикагского университета, результаты которого представили на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии в Сан-Антонио, штат Техас.
«Жарка во фритюре при высоких температурах связана с несколькими нарушениями обмена веществ. <...> Насколько нам известно, мы первыми сообщили, что длительное употребление масла во фритюре усиливает нейродегенерацию», — заявили учёные.

Исследователи изучили эффект от приготовления блюд с использованием большого количества растительного масла— которое используется повторно, что часто бывает в ресторанах. Они обнаружили, что старое масло может содержать примеси, разрушающие мозг, которые в конечном итоге попадают в пищу.


У крыс, которых кормили рационом с высоким содержанием повторно использованных масел, было больше признаков воспаления организма, которое повреждает кровеносные сосуды и ускоряет снижение когнитивных способностей.

Исследователи также обнаружили больше признаков повреждения мозга у крыс, которых кормили рационом с высоким содержанием разогретого масла, по сравнению с контрольной группой.

Эксперты ранее предупреждали, что повторно использованное растительное масло может повысить риск воздействия таких примесей, как перекиси, которые могут повредить мозг, и акриламид, химическое соединение, получаемое во фритюрницах, которое связано с раком.

Теперь ученые планируют последующее исследование по изучению влияния масла для жарки во фритюре на риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также тревоги, депрессии и нейродегенерации.

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#еда
#исследование
#болезни
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Невролог Розанов рассказал, как определить первые признаки эпилепсии у ребенка
26 марта 2024, 11:42

Фото: istockphoto / SewcreamStudio

Детский врач-невролог Дмитровской больницы рассказал как не пропустить начало эпилепсии у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» — ежегодное мероприятие, которого направлено на повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

«Эпилепсия – хроническое неинфекционное заболевание головного мозга, поражающее людей в любом возрасте. Когда случается приступ, у ребенка наблюдаются конвульсивные подергивания, дергается угол рта, течет слюна, а также может пойти пена изо рта или он может обмочиться. Но в некоторых случаях ребенок может просто замереть и начать потирать руки или совершает жующие движения в течение какого-то времени. Кроме этого, чаще всего после приступа ребенок чувствует головную боль и тошноту, а также нарушается координация и речь», — объяснил детский врач-невролог Сергей Розанов.

Кроме этого, он добавил, что первые признаки заболевания могут проявляться как подергивания во сне. Также ещё один фактором является смена поведения ребенка когда он становится навязчивым, плаксивым или задает по кругу одни и те же вопросы.

Стоит отметить, что в случаях если Вы заметили необычные изменения в поведении своего ребенка рекомендуется отвезти его к специалисту.

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#заболевания
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Мясников: Отсутствие любви в жизни — симптом хронического заболевания
25 марта 2024, 23:33

Фото: istockphoto.com/Farknot_Architect

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что отсутствие любви и влюблённости на протяжении жизни может свидетельствовать о депрессии или другом хроническом заболевании.
При этом, он отметил, что тема любви в контексте природы человека больше философский, нежели медицинский или научный вопрос.

«Я считаю, что отсутствие любви на протяжении жизни – симптом депрессии или другого хронического заболевания. Господь нас создал «по образу и подобию», и Мир без любви невозможен. Мы знаем примеры любви у животных, значит это не только гормональная цепочка изменений, но и дар. Уж всем людям – это точно», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее Александр Мясников рассказывал об опасных симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологии.

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#заболевания
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Врач Чернышова напомнила об опасности передозировки БАДами
25 марта 2024, 22:38

Фото: istockphoto.com/Valentyna Yeltsova

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что бесконтрольный приём БАДов и витаминов может быть очень опасен для здоровья и повлечь за собой отравление, кровотечения у женщин, а также передозировку витаминами А и D.
«При переизбытке витамина D происходит накопления кальция во всем организме, он даже попадает в кровь, что провоцирует его отложение в мышцах сердца и на стенках пищевода. А избыток витамина А оказывает токсическое воздействие на печень», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

Ранее россиянкам старше тридцати лет порекомендовали сократить потребление сахара, кондитерских изделий, белого хлеба, макаронных изделий и диетических напитков. Как пишет Общественная Служба Новостей, специалисты также советуют заменить производственные кетчупы и майонеза на соусы своего приготовления из-за состава продуктов.

А врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявляла, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.

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#диетолог
#витамины
#здоровье
#питание
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Врач Неврюзина назвала неожиданные причины головной боли у детей
Врач Неврюзина: Головная боль у ребёнка может возникать из-за мультиков и игр
25 марта 2024, 18:08

Фото: istockphoto.com/grinvalds

Детский невролог высшей категории Галина Неврюзина заявила, что у детей может болеть голова из-за статичного долгого положения, а также при ярких внешних раздражителях.
По её словам, чаще всего такими ситуациями могут быть просмотр мультфильмов или игры в гаджетах.

«Продолжительный просмотр мультфильмов, видеороликов, длительная игра в компьютерные игры приводит к переутомлению нервной системы и вызывает соответствующую ее реакцию в виде головной боли», — пояснила в беседе с Газета.ру Неврюзина.

Она добавила, что не допустить головных болей могут помочь активные игры или физические упражнения, живое общение, массаж и многие другие альтернативы пассивному отдыху у телеэкранов или с гаджетами.

Ранее врач-педиатр Наталия Корякина отмечала, что иммунитет детей напрямую зависит от их образа жизни.

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#лёд
#педиатр
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#игры
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Диетолог Круглова: Ни один продукт напрямую не влияет на мозг
25 марта 2024, 18:00

Фото: istockphoto.com/http://www.fotogestoeber.de

Диетолог Наталья Круглова заявила, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.
По её словам, работа мозга подпитывается совокупностью различных продуктов.

«Это должны быть разнообразные продукты. Важно, чтобы в рационе присутствовали темно-зеленые овощи и листовая зелень. Также мы выделяем ягоды, которые должны быть регулярно в питании. Особенно если это ягоды с темным окрашиванием, например, черника, брусника и клюква», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Круглова.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявляла, что наиболее частыми ошибками при похудении являются отсутствие физической нагрузки, а также несоблюдение нормального режима питания.

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#диетолог
#здоровье
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Врачи Подмосковья рассказали, как поститься пожилым людям
Врач Чиркова: Во время поста нежелательно исключать из рациона животный белок
25 марта 2024, 17:29

Фото: iStock/Anton Skripachev

Вторую неделю в России православные христиане держат главную аскезу года – Великий пост. Порядка 50 дней верующие будут соблюдать ограничения в питании и молиться о спасении своей души.
Как поститься без ущерба для здоровья и не навредить своему организму, рассказала в беседе с «Радио 1» заведующая Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

Врачи не рекомендуют поститься людям с серьёзными заболеваниями, после перенесённых операций и инфекционных болезней. Не стоит отказывать в белковой пище беременным и кормящим женщинам, детям, ослабленным и пожилым людям. Людям из данных категорий перед началом поста следует посоветоваться с медицинским специалистом по поводу допустимого рациона питания.

Что касается всех остальных категорий людей, им стоит учитывать, что во время поста организм будет перестраиваться и привыкать к новому рациону питания.

«Резкое изменение рациона питания часто вызывает чувство голода, которое в свою очередь может способствовать перееданию, поэтому следите за режимом и не пропускайте приемы пищи. Есть в пост надо не менее 5 раз в день», — рассказала Чиркова.
Врач отметила, что крайне важно не лишать себя животного белка во время поста.

«Чтобы сделать рацион более сбалансированным и не лишать организм белка, следует употреблять в пищу растительные продукты с его высоким содержанием: орехи, бобовые, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, хлеб грубого помола, гречку, не сублимированные каши», — сообщила Чиркова.

Руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики отметила, что пост должен быть вкусным, тогда организм будет полноценно насыщаться и не будет голодать. Не стоит забывать про использование приправы, пряностей, чтобы сделать пищу более насыщенной на вкус.

«Пост не должен быть «постным». Нехватка вкусов симулирует голод. Добавляйте в еду специи и пряности, но аккуратно, чтобы не раздражать слизистую. Соления и маринады, кстати, надо свести до минимума. Они не насыщают, но приводят к нарушению водно-солевого баланса», — поделилась врач.
Обязательно нужно употреблять в пищу рыбу, овощи и фрукты в сыром, варёном и печёном виде. Это то, чем также можно разнообразить меню.

Во время поста ограничивается поступление животного белка. В связи с этим организм может не в полном объёме получать некоторые витамины и микроэлементы, что может негативно сказаться на здоровье человека. Особенно это касается пожилых людей, у которых и так ухудшена по сравнению с молодым организмом усвояемость питательных веществ.

«В этот период важно компенсировать нехватку витаминов, особенно пожилым людям», — считает Чиркова.

Чего может не хватать при отсутствии в рационе животной пищи и к чему это может привести:

Железа. Его нехватка ведёт к железодефицитной анемии.

Витамина B12. Этот витамин. Как все его сородичи из группы В важны для нормальной работы нервной системы, а он также отвечает за процесс кроветворения.

Витамина D и кальция. Они поддерживают крепость костей и зубов, помогают держать в тонусе иммунную систему и многое другое.

Жирных кислот Омега-3. Они жизненно необходимы для здоровья сердца и сосудов.

«Если ваши принципы требуют от вас строго поститься, посоветуйтесь с врачом и подберите витаминно-минеральный комплекс, который поможет вам пройти духовное испытание без вреда для здоровья. Кроме того, не исключайте полностью животный белок из рациона, он очень нужен организму», — подытожила свое интервью заведующая Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

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#православие
#россия
#христиане
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Медики скорой помощи приехали к «Крокусу» через четыре минуты после вызова
25 марта 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокусе» оказывали около 70 бригад скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф Подмосковья. При этом первая бригада скорой прибыла к концертному залу через четыре минуты после вызова, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Уже через четыре минуты после поступления вызова на пульт диспетчера первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. К работе привлекли 54 бригады Московской областной станции скорой помощи и 15 бригад Территориального центра медицины катастроф. Было оперативно налажено взаимодействие с экстренными службами Москвы», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Ранее сообщалось, что в больницах Москвы и Подмосковья остаются 97 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Помимо больниц региона, пострадавшие отправлены в стационары столицы и в федеральные центры.

По последним официальным данным СКР, погибли 137 человек, пострадали 182.

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#минздрав мо
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#врачи
#здравоохранение
#теракт
#красногорск
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные доноры сдали за выходные более 1,3 тонны литров крови
25 марта 2024, 16:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 1,3 тонны литров крови сдали доноры в Московской области за субботу и воскресенье — 23 и 25 марта — для пострадавших во время теракта в «Крокусе», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Чтобы принять всех желающих сдать кровь, служба крови Московской области работала все выходные в усиленном режиме. Несмотря на то, что недостатка в донорской крови и её компонентах не было, и мы сразу об этом объявили, огромное количество неравнодушных людей захотели сдать кровь», — рассказал глава регионального министерства Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в регионе в выходные работало 17 пунктов приёма донорской крови, и за два дня туда обратились около четырёх тысяч человек.

В красногорском «Крокусе» вечером в пятницу, 22 марта, несколько человек открыли стрельбу по людям и подожгли здание. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта стали 137 человек, пострадали ещё 182.

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#кровь
#московская область
#подмосковье
#донорская кровь
#минздрав мо
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В Подмосковье запустят новые арт-терапевтические тренинги для медиков
25 марта 2024, 12:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Учебный центр НИКИ детства запускает новые арт-терапевтические тренинги для медиков Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новый тренинг будет реализовываться в рамках «Наш участковый врач».

«Психологическая поддержка медиков является важной составляющей проекта «Наш участковый врач». Доктора любых специальностей находятся на передовой, часто оказываются в стрессовых ситуациях. Мы решили запустить занятия по арт-терапии, потому, как этот метод показал свою эффективность. Занятия арт-терапией дают реальные результаты в решении различных психоэмоциональных и даже психосоматических проблем», — поделилась руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Стоит отметить, что терапевтические тренинги с использованием рисования помогают бороться со стрессом, тревогой и ​эмоциональным напряжением.

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#врач
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#подмосковье
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