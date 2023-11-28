В больнице Каширы состоялся семинар для врачей

Фото: администрация городского округа Кашира
В каширской больнице прошёл семинар для врачей.
Его организаторами выступили внештатные гепатологи Министерства здравоохранения Московской области. Мероприятие было нацелено на обновление и углубление знаний, касающихся диагностики и лечения заболеваний печени.
Михаил Калашников выступил с лекцией, посвященной основным заболеваниям печени и новейшим методикам их лечения. Подходы и исследования Калашникова в данной сфере представляют собой ценный ресурс для практикующих врачей.
Екатерина Исаева подробно рассказала о теме гепатоцеллюлярного рака печени. На семинаре обсудили современные методы диагностики и лечения, подчеркнув важность своевременного выявления заболевания, а также адекватной терапии, чтобы улучшить прогноз и качество жизни пациентов.
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Михаил Калашников выступил с лекцией, посвященной основным заболеваниям печени и новейшим методикам их лечения. Подходы и исследования Калашникова в данной сфере представляют собой ценный ресурс для практикующих врачей.
«Этот семинар стал ключевым моментом в профессиональном развитии наших врачей. Обсуждение современных подходов к лечению и обмен опытом с коллегами повышает качество медицинской помощи, предоставляемой нашим пациентам»,- сказала замглавного врача Каширской больницы Елена Глухова.Читайте также:
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Мария Фирсова