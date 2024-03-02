В мире насчитывается уже более миллиарда людей с ожирением

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska
Общее число людей с ожирением во всем мире превысило один миллиард человек — к таким выводам пришли учёные и специалисты по здравоохранению из NCD Risk Factor Collaboration, опубликовавшие результаты своего исследования в британском научном журнале The Lancet.
По данным учёных, уровень ожирения среди детей и подростков в 2022 году в четыре раза превысил показатель 1990 года, а среди взрослых число страдающих этим недугом более чем удвоилось у женщин и почти утроилось у мужчин. В общей же сложности в 2022 году ожирением страдали 159 миллионов детей и подростков и 879 миллионов взрослых.
За период с 1990 по 2022 год доля детей и подростков в мире с недостаточным весом сократилась примерно на одну пятую среди девочек и более чем на одну треть среди мальчиков.
Взрослых считали страдающими ожирением, если их индекс массы тела (ИМТ) превышал или равнялся 30 килограммам на метр в квадрате, и классифицировали как людей с недостаточным весом, если их ИМТ был ниже 18,5 килограмма на метр в квадрате.
Еще в начале августа глава Минздрава России Михаил Мурашко говорил, что избыточный вес становится достаточно распространенным явлением в нашей стране, особенно среди детей. Согласно озвученным им тогда данным, только за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением выросла на 30%. А в октябре 2023 года на заседании Совета по физкультуре и спорту он рассказал, что общее число таких людей сейчас составляет 11 процентов от всего населения страны.
Ожирение и недостаточный вес являются формами неполноценного питания и во многих отношениях наносят вред здоровью людей. Это не только артериальная гипертония, ишемические болезни, но и злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, в том числе локальный, что препятствует организму в борьбе со злокачественными новообразованиями и создает предпосылки для развития раковых заболеваний.
Ранее врач-эндокринолог Алена Шепелева рассказала, от чего возникает ожирение и чем оно может быть опасно. Специалист пояснила, что причинами ожирения могут быть нарушения пищеварительной или эндокринной системы, однако главной причиной являются избыточные калории. Человек набирает лишний вес, когда в организм поступает больше питательных веществ.
Читайте также:
Мурашко рассказал, сколько россиян страдают ожирением
Голикова раскритиковала Минздрав РФ из-за отсутствия программы по борьбе с ожирением
Диетолог Русакова объяснила парадоксально хорошую генетику у людей с ожирением
За период с 1990 по 2022 год доля детей и подростков в мире с недостаточным весом сократилась примерно на одну пятую среди девочек и более чем на одну треть среди мальчиков.
Еще в начале августа глава Минздрава России Михаил Мурашко говорил, что избыточный вес становится достаточно распространенным явлением в нашей стране, особенно среди детей. Согласно озвученным им тогда данным, только за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением выросла на 30%. А в октябре 2023 года на заседании Совета по физкультуре и спорту он рассказал, что общее число таких людей сейчас составляет 11 процентов от всего населения страны.
Ожирение и недостаточный вес являются формами неполноценного питания и во многих отношениях наносят вред здоровью людей. Это не только артериальная гипертония, ишемические болезни, но и злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, в том числе локальный, что препятствует организму в борьбе со злокачественными новообразованиями и создает предпосылки для развития раковых заболеваний.
Ранее врач-эндокринолог Алена Шепелева рассказала, от чего возникает ожирение и чем оно может быть опасно. Специалист пояснила, что причинами ожирения могут быть нарушения пищеварительной или эндокринной системы, однако главной причиной являются избыточные калории. Человек набирает лишний вес, когда в организм поступает больше питательных веществ.
Читайте также:
Мурашко рассказал, сколько россиян страдают ожирением
Голикова раскритиковала Минздрав РФ из-за отсутствия программы по борьбе с ожирением
Диетолог Русакова объяснила парадоксально хорошую генетику у людей с ожирением
Артем Путинцев