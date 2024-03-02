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В мире насчитывается уже более миллиарда людей с ожирением

The Lancet: число людей с ожирением во всем мире превысило миллиард
02 марта 2024, 03:57
Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Общее число людей с ожирением во всем мире превысило один миллиард человек — к таким выводам пришли учёные и специалисты по здравоохранению из NCD Risk Factor Collaboration, опубликовавшие результаты своего исследования в британском научном журнале The Lancet.
По данным учёных, уровень ожирения среди детей и подростков в 2022 году в четыре раза превысил показатель 1990 года, а среди взрослых число страдающих этим недугом более чем удвоилось у женщин и почти утроилось у мужчин. В общей же сложности в 2022 году ожирением страдали 159 миллионов детей и подростков и 879 миллионов взрослых.

За период с 1990 по 2022 год доля детей и подростков в мире с недостаточным весом сократилась примерно на одну пятую среди девочек и более чем на одну треть среди мальчиков.


Взрослых считали страдающими ожирением, если их индекс массы тела (ИМТ) превышал или равнялся 30 килограммам на метр в квадрате, и классифицировали как людей с недостаточным весом, если их ИМТ был ниже 18,5 килограмма на метр в квадрате.

Еще в начале августа глава Минздрава России Михаил Мурашко говорил, что избыточный вес становится достаточно распространенным явлением в нашей стране, особенно среди детей. Согласно озвученным им тогда данным, только за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением выросла на 30%. А в октябре 2023 года на заседании Совета по физкультуре и спорту он рассказал, что ​общее число таких людей сейчас составляет 11 процентов от всего населения страны.

Ожирение и недостаточный вес являются формами неполноценного питания и во многих отношениях наносят вред здоровью людей. Это не только артериальная гипертония, ишемические болезни, но и злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, в том числе локальный, что препятствует организму в борьбе со злокачественными новообразованиями и создает предпосылки для развития раковых заболеваний.

Ранее врач-эндокринолог Алена Шепелева рассказала, от чего возникает ожирение и чем оно может быть опасно. Специалист пояснила, что причинами ожирения могут быть нарушения пищеварительной или эндокринной системы, однако главной причиной являются избыточные калории. Человек набирает лишний вес, когда в организм поступает больше питательных веществ.


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#ожирение
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Подмосковный иммунолог Никонова дала советы по укреплению иммунитета детей
01 марта 2024, 22:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Главная задача иммунитета – поддержание здоровья вне зависимости от времени года. Помочь иммунной системе справиться с этой важной функцией можно при соблюдении определённых правил, сообщила заведующая отделением аллергологии-иммунологии НИКИ детства, детский аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова. Она рассказала, как снизить риск заражения ОРВИ и другими заболеваниями в начале весны.
«Необходимо своевременно лечить у ребёнка острые и хронические заболевания. При этом болеть ОРВИ и простудой лучше без использования иммуностимуляторов с недоказанной эффективностью. Лучше оставьте ребёнка дома и позвольте иммунной системе направить все силы на борьбу с заболеванием», – подчеркнула специалист, слова которой приводят в пресс-службе Минздрава Московской области.
По её словам, детскую иммунную систему истощают переживания, тревога и стресс. Поэтому важно создать дома комфортную атмосферу, больше гулять, в удовольствие заниматься спортом, находить время на хобби и общение с ровесниками. Врач также посоветовала меньше времени проводить перед экраном компьютеров и гаджетов.
«Всегда старайтесь сбалансированно и разнообразно кормить детей. Ребёнку необходимы три полноценных приёма пищи в день и перекусы между ними. Для перекусов дома должны быть фрукты и овощи, сыр, творог и яйца – в них содержится витамин В12, недостаток которого приводит к раздражительности, депрессии и нервным расстройствам», – добавила врач.
Дать ребёнку с собой в школу она рекомендовала зерновой хлеб, орехи, сыр, фрукты, воду, отвар шиповника или компот. А лучший помощник иммунитета – это сон.
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«Для качественного и полноценного сна в спальне должно быть темно. В темноте вырабатывается мелатонин – гормон, восстанавливающий иммунную систему. Ребёнок должен спать ночью не менее 8-9 часов, а ложиться спать не позднее 22 часов. До семи лет ребёнку необходим дневной сон», – заключила Екатерина Никонова.
В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. Первый весенний день выбран для этого праздника не зря. После зимы иммунная система человека более ослаблена и начинает давать сбои.

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Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как спасти ампутированный палец
01 марта 2024, 21:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

При травматической ампутации пальца необходимо быть готовым как можно быстрее оказать первую помощь. Об этом сообщил главный внештатный специалист детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
«Усадите или лучше уложите пострадавшего, приподнимите ему ноги, так как велика вероятность шока или потери сознания. Прижмите рану чистой тканью, это поможет остановить кровотечение. Если ампутировано несколько пальцев, вложите в ладонь свёрнутую в валик ткань или целый бинт и сожмите ладонь пострадавшего в кулак так, чтобы травмированные пальцы упирались в валик», – посоветовал врач, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Если пострадал один палец, можно наложить на него давящую повязку, продолжил Григорьев.

«Вызовите скорую помощь, найдите ампутированный палец и поместите в холод. Ни в коем случае не мойте его водой и не кладите в снег или лёд, иначе в нём будет сложно возобновить кровообращение. Ампутированную часть кладём в чистую ткать, затем в чистый пакет. Пакет с ампутированной частью помещаем в пакет с холодной водой со льдом и доставляем в больницу вместе с пострадавшим», – добавил медик.
Он ещё раз напомнил, что травму проще предупредить, чем лечить.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#медицина
#ампутация
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Медицинский робот Светлана с начала года принял 1,2 млн звонков
01 марта 2024, 19:20

Фото: Istockphoto / Prostock-Studio

Робот Светлана с начала года принял около 1,2 млн звонков от жителей Московской области. Об этом рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
«Робот обладает широким спектром возможностей благодаря искусственному интеллекту. С начала года он обработал почти 1,2 млн входящих звонков и сделал более 650 тыс. исходящих. Он приглашал жителей региона на диспансеризацию, в том числе углублённую, рассказывал о возможности купить лекарство с доставкой на дом», – пояснила Стригункова.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, робот может вызвать врача на дом, записать на приём, а также выполнить исходящий обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учёте, обзванивает граждан, к которым накануне выезжала скорая помощь, получить оценку её работы.

Также по номеру 122 можно оставить заявку на получение информации о состоянии находящихся в больнице родственников. Сотрудник стационара или лечащий врач сам свяжется с родственником пациента и ответит на его вопросы.

Голосовая помощница работает круглосуточно и может одновременно принимать до 600 звонков.

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#здравоохранение
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#медицина
#минздрав мо
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В Подмосковье врачи спасли пациента с литром гноя в лёгких
01 марта 2024, 14:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

33-летнего мужчину с гноем в плевральной полости из-за невылеченной инфекционной пневмонии спасли врачи Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в медучреждение с жалобами на жар, боль в груди, кашель с мокротой и одышку. Исследование показало, что в плевральной полости у пациента скопилось много жидкости и гноя, из-за чего правое лёгкое сжалось.

«Мы экстренно провели дренирование плевральной полости. Был удалён почти литр гноя. Потом пациенту назначили антибактериальную терапию, и спустя два дня была отмечена положительная динамика», — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.
Благодаря усилиям врачей, правое лёгкое пациента расправилось.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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#долгопрудный
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#медицина
#здравоохранение
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Врачи МОНИКИ помогли мужчине с полным поражением кожи псориазом
01 марта 2024, 12:09

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИКИ вылечили 27-летнего мужчину с полным поражением кожи псориазом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
27-летний молодой человек поступил в больницу с жалобами на почти полностью пораженные бляшками кожные покровы и сильный зуд. В ходе дианостике пациенту был поставлен диагноз — псориаз в прогрессирующей стадии.

«С учётом тяжёлого течения заболевания мы провели комплексную терапию генно-инженерным биологическим препаратом, подходящим по точкам целенаправленного воздействия именно этому пациенту. Сейчас у пациента на 100% очищена кожа, прекратились боли и отеки в суставах, прошли боли в пояснице», — поделилась научный сотрудник отделения дерматовенерологии и дерматоонкологии МОНИКИ Марина Петрова.

Стоит отметить, что в настоящий момент мужчина уже проходит амбулаторное поддерживающее лечение у специалистов.

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«50% переломов пениса»: Врач назвал самую травматичную позицию во время секса
Хирург Радж: 50% переломов полового члена происходит в позе «обратной наездницы»
01 марта 2024, 12:00

Фото: istock / Wasan Tita

Хирург Каран Радж заявил, что самой опасной сексуальной позицией является обратная поза наездницы. Об этом пишет LadBible.
Эксперт уточнил, что это поза, в которой женщина находится сверху и расположена спиной к мужчине. Отмечается, что в такой позиции случается 50% переломов мужских половых органов. В основном, такие травмы происходят из-за резких движений женины, когда тазовая кость ударяет по мужским гениталиям.

«Перелом пениса может привести к разрыву тканей и сильной боли. При этом гениталии мужчины могут посинеть, раздуться, изогнуться и выглядеть похожим на баклажан», — предупредил хирург.
Ранее шведские учёные нашли способ, благодаря которому можно увеличить «мужскую силу». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
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#хирург
#мужчины
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Каширские врачи стали участниками форума по паллиативной медицине
01 марта 2024, 11:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Врачи Каширской городской больницы приняли участие в работе IX Образовательного паллиативного медицинском форуме, который прошел в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Участниками форума стали заместители главврача Каширской больницы Юлия Сотникова и Татьяна Пономарева, заведующий хирургическим корпусом Михаил Сизов и специалист по льготному лекарственному обеспечению Владимир Тимофеев», — отмечается в сообщении.
В ходе форума участники обсудили оказание паллиативной помощи пациентам всех возрастов. Особое внимание было уделено методам снятия боли и облегчению тягостных симптомов. Форум позволил членам медицинского сообщества из Центрального федерального округа обменяться опытом, чтобы наиболее эффективно развивать паллиативную медицину.

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#кашира
#паллиативная помощь
#медицина
#здравоохранение
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Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с бесплодием
01 марта 2024, 10:04

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с частично удаленным легким и бесплодием. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
35-летняя женщина поступила в больницу для ведения беременности.

За паценткой с 14-й недели за женщиной следили специалисты МОНИИАГ. Несмотря на сложности, сопровождающие беременность врачами было принято решение пролонгировать беременность до 39-й недели.

«Мы приняли решение о возможности проведения родов через естественные родовые пути в положенный срок. Они велись под тщательным кардиомониторным контролем за состоянием плода, сократительной деятельности матки, гемодинамическими показателями роженицы с эпидуральной анестезией. На свет появилась здоровая девочка весом более 3-х килограммов и ростом 49 сантиметров» — поделился руководитель акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Игорь Шугигин.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщина с ​ребенком находятся ​на амбулаторном наблюдении у ​профильных врачей.

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#беременность
#подмосковье
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Врач перечислил продукты, превращающие любое блюдо в опасное
Врач Гадзиян: избыток сахара, соли и масла сделают опасным любое блюдо
01 марта 2024, 09:59

Фото: istock / Mukhina1

Хирург-уролог Марк Гадзиян рассказал про продукты, которые провоцируют развитие распространенных болезней. Об этом врач пишет в своем Телеграм-канале, передает «РГ». Как утверждает Гадзиян, рацион с большим содержанием сладкого, жирного, жареного провоцирует развитие распространенных болезней, среди которых диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Специалист заявил, что сахар откладывается в висцеральный жир и запускает выработку инсулина. Также он негативно влияет на уровень тестостерона. Помимо этого, на мужское здоровье негативно сказывается жареная пища, особенно фаст-фуд.

«Никто и не мог подумать, что на выработку тестостерона может повлиять обычный фастфуд, пока не провели исследование», — утверждает врач, отмечая, что всего один съеденный бургер снижает уровень тестостерона на 25%.
Еще одним вредным продуктом врач назвал масло. К примеру, обжаренная в кипящем масле картошка фри негативно сказывается на гормональном фоне за счет повышенного содержания трансжиров.

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