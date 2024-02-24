В Молодове мать заподозрила девятилетнюю дочь в беременности

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К медикам девочку направила всё та же учительница. Врачи сделали анализы и изумились. Оказалось, что у Сабрины очень редкое заболевание – синдром Бадда-Киари. Как они утверждают, такой бывает один на миллион.
Тогда волнтёры бросили клич в социальных сетях. Среди большого количества откликнувшихся людей, трансплантологии отобрали двух. Но один их доноров испугался операции и отказался. Остался только один человек, отец двоих малышей. Он решил во чтобы то ни стало помочь Сабрине.
Врача нашли в Румынии. Деньги собрали в интернете за 16 дней. Операция длилась около 14 часов. Несколько дней Сабрина чувствовала себя удовлетворительно. Но потом ей стало значительно хуже, и девочка умерла. Сказалось позднее обращение к врачам.
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