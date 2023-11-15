В Московской области работают 100 школ сахарного диабета

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В специализированных школах пациентов обучают принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, а также правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови.
«Обучение пациентов с сахарным диабетом – один из способов профилактики заболевания, так как течение заболевания зависит, в том числе, и от самого человека. Сейчас в регионе работает порядка 100 школ сахарного диабета, как для взрослых, так и для детей <…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Кроме этого, чтобы начать обучение в школе сахарного диабета направление туда можно получить у лечащего врача-эндокринолога.
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