В Петербурге появилась программа по борьбе с тромбоэмболией легочной артерии

30 октября 2025, 13:32

Фото: iStock/DrWD40

В ведущих стационарах Петербурга действуют программы высокотехнологичной медицинской помощи, благодаря которым можно спасти пациентов с тяжелейшими патологиями сердца и сосудов. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Мариинской больницы, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Андреенко.





Он отметил, что медучреждение реализует программу по борьбе с тромбоэмболией легочной артерии.





«В 2025-м проведено уже семь операций по удалению тромбов из легочной артерии. Кроме того, в нашем стационаре успешно реализуется программа "Лечение пациентов с терминальными формами хронической сердечной недостаточности"», — рассказал Андреенко в беседе с «Петербургским дневником».

