В Петербурге появилась программа по борьбе с тромбоэмболией легочной артерии
В ведущих стационарах Петербурга действуют программы высокотехнологичной медицинской помощи, благодаря которым можно спасти пациентов с тяжелейшими патологиями сердца и сосудов. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Мариинской больницы, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Андреенко.
Он отметил, что медучреждение реализует программу по борьбе с тромбоэмболией легочной артерии.
«В 2025-м проведено уже семь операций по удалению тромбов из легочной артерии. Кроме того, в нашем стационаре успешно реализуется программа "Лечение пациентов с терминальными формами хронической сердечной недостаточности"», — рассказал Андреенко в беседе с «Петербургским дневником».
Кроме того, в больнице появилось новейшее оборудование для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы. Андреенко пояснил, что с помощью него можно проводить операции по трансплантации сердца и другие хирургические вмешательства. Также петербуржцам стала доступна комплексная интенсивная современная терапия для поддержки кровообращения.
Тем временем вопросы оказания медицинской помощи обсудил в ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Кемеровской области Илья Середюк, пишет «Сiбдепо».
«Министерству здравоохранения Кузбасса поручено увеличить количество машин СМП, а также проработать возможность улучшения работы первичного звена», — заявил Середюк.
Глава региона уточнил, что в медучреждения Кузбасса привлекаются специалисты, а также закупается новое оборудование.