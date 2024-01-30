В Подмосковье женщина, перенесшая 5 попыток ЭКО, смогла стать мамой

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области
Женщина, перенесшая 6 операций и 5 попыток ЭКО, стала матерью в МОНИИАГ. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
39-летняя женщина с 2021 года в проходила лечение в стенах института в связи со сложными заболеваниями, в ходе которого ей удаляли эндометриоидные кисты, а также обе маточные трубы. После пятой попытки ЭКО она смогла забеременеть.Беременность протекала под постоянным наблюдением врачей.
Стоит отметить, что в настоящий момент женщина и ребенок уже готовятся к выписке.
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«Мы приняли решение о проведении пациентке операции кесарева сечения. В результате нам удалось не только аккуратно извлечь малыша, но и произвести удаление самого крупного из миоматозных узлов, сохранив молодой маме матку и возможность в дальнейшем планировать беременность», — поделилась заведующая акушерским физиологическим отделением МОНИИАГ Екатерина Магилевская.
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Мира Полтева