В подмосковных Люберцах зафиксирована вспышка кори

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В городе Люберцы Московской области зафиксирована вспышка кори. Объявление о выявленном случае заболевания у мужчины, живущего по этому адресу, появилось на двери подъезда дома по улице Митрофанова.
Жильцов всей лестничной клетки настоятельно просят пройти вакцинацию независимо от возраста, передаёт телеграм-канал «Рай и МКАД | Подмосковье». Администрация и медики поясняют, что это необходимо для сохранения их же собственного здоровья, а также в целях препятствования дальнейшему распространению инфекции и возникновению эпидемии опасной болезни, которая в советское время успешными профилактическими мерами была низведена редким лёгким детским недугом.
Ещё один случай заболевания выявлен также на Вертолётной улице Люберец. Соседей заболевшего также просят пройти вакцинацию. Для этого достаточно обратиться в участковую поликлинику.
В конце января в столичном регионе уже появлялись подобные сообщения. Был выявлен один заболевший в Северном Тушино на северо-западе Москвы. Тогда инфекционистам удалось предпринять экстренные меры и не допустить распространения болезни.
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Ещё один случай заболевания выявлен также на Вертолётной улице Люберец. Соседей заболевшего также просят пройти вакцинацию. Для этого достаточно обратиться в участковую поликлинику.
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Александр Бойцов