В подмосковных медучреждениях заменили более 60 старых рентген-аппаратов

Фото: Минздрав МО
С начала действия программы замены аналоговой тяжёлой медицинской техники на цифровую в Подмосковье обновили уже 61 рентгеновский аппарат. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Трёхлетняя программа реализуется в регионе с прошлого года. Замене подлежат устаревшие рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы.
Так, обновлённый рентген-кабинет открылся в Электростальской больнице. Новый аппарат установлен в терапевтическом корпусе №3. Это уже второй подобный аппарат, установленный вместо старого оборудования в больнице за последние два месяца.
Читайте также:
В Подмосковье 650 вылетов было выполнено вертолётами санавиации
Люберецкие врачи приняли роды и сохранили детородную функцию у пациентки с редкой патологией
Программа «Приведи друга» в этом году привлекла в Подмосковье более 300 медработников
«Для качественной диагностики важно оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. «Цифра» имеет ряд преимуществ. Это и скорость исследования, и низкая лучевая нагрузка. Кроме того, результат диагностики загружается в электронную карту пациента», – сказала Стригункова.
«Цифровая технология нового аппарата позволяет получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера прямо в процессе исследования. Оборудование даёт возможность создавать базы данных снимков и дополнительной информации, что позволяет проводить телемедицинские консультации», – рассказала главврач Электростальской больницы Елена Тихонова.Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Здравоохранение», по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Читайте также:
В Подмосковье 650 вылетов было выполнено вертолётами санавиации
Люберецкие врачи приняли роды и сохранили детородную функцию у пациентки с редкой патологией
Программа «Приведи друга» в этом году привлекла в Подмосковье более 300 медработников
Лора Луганская