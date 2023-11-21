В Реутове молодого человека вылечили от нарушения свёртываемости крови

Фото: Минздрав МО
Врачи Реутовской больницы вылечили 24-летнего молодого человека с редким заболеванием крови. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациент жаловался медикам на дёсенные и носовые кровотечения, а также синяки по всему телу. С его слов, такие симптомы наблюдались около полугода.
По результатам общего анализа крови у пациента обнаружили анемию и тромбоцитопению: при норме 150000 – 400000 клеток у него их было 2000. Помимо этого, у юноши выявили нарушение свёртываемости крови, что встречается достаточно редко – от одного до 13 случаев на 100 тыс человек.
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По результатам общего анализа крови у пациента обнаружили анемию и тромбоцитопению: при норме 150000 – 400000 клеток у него их было 2000. Помимо этого, у юноши выявили нарушение свёртываемости крови, что встречается достаточно редко – от одного до 13 случаев на 100 тыс человек.
«Из-за высокого риска кровотечения пациента перевели в реанимацию, выполнили переливание свежезамороженной плазмы и взяли пункцию из спинного мозга. Также мы провели телемедицинскую консультацию с гематологом из МОНИКИ, чтобы согласовать схему лечения. Было решено продолжить терапию глюкокортикостероидами», – рассказал заведующий терапевтическим отделением Реутовской больницы Сергей Радаев.В результате, по его словам, состояние пациента стабилизировалось, кожа приобрела нормальный цвет, а уровень тромбоцитов пришёл в норму. Кроме того, у молодого человека прошли синяки и прекратились кровотечения. Сейчас он выписан, но некоторое время будет наблюдаться у гематологов.
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Лора Луганская