В Роспотребнадзоре заявили, что три случая «пиролы» в Москве являются завозными

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что три случая заражения вариантом коронавируса «пирола», которые были зафиксированы в Москве, являются завозными, в том числе из Турции. Об этом Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы ведомства, первый случай был зафиксирован 3 ноября. Она отметила, что все пациенты заразились вирусом за пределами нашей страны.
Ранее сообщалось, что на текущий момент в России выявлено 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола». Следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время.
Напомним, первые случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «Пирола» (BA.2.86) были выявлены во Франции. К концу августа 2023 года эпизоды заражения были зафиксированы в Дании, США, Великобритании, Израиле, а также в странах на юге африканского континента.
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Ранее сообщалось, что на текущий момент в России выявлено 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола». Следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время.
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Екатерина Коршунова