В Россию пришла «пирола»: чем опасен штамм, как не заразиться вирусом-мутантом

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В нескольких российских регионах зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса. Роспотребнадзор предупреждает, что новый вариант пандемии будет распространяться дальше. Редакция «Радио 1» расскажет, чем опасна инфекция и как предотвратить заболевание.
Где обнаружен штамм «пирола»
Впервые новый штамм был выявлен в странах Америки и Европы, однако вскоре специалисты других государств принялись изучать вирус, обеспокоившись угрозой его распространения. На сегодняшний день известно, что новый вид изменчив и насчитывает в себе более 30 мутаций. В России уже зафиксировано 10 случаев заражения: три в Москве и семь в Санкт-Петербурге.
«Все эти случаи завозные, но ожидается, что штамм распространится в России», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала штам более заразным, чем его предшественники и предупредила, что течение болезни может проходить тяжелее.
Симптомы вируса «пирола»
Большинство зараженных вирусом отмечают такие же симптомы заболевания, как при обычной простуде, однако болезнь может протекать без признаков или наоборот, испугать инфицированного резкими изменениями самочувствия. В основном заразившиеся жалуются на высокую температуру, кашель, ломоту в теле, головную боль, слабость, потерю аппетита.
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Как лечиться и поможет ли вакцина
Генотип вируса продолжает изучаться. Исследователи пришли к выводу, что препараты, которые были разработаны для борьбы с «ковидом» или «омикроном» смогут облегчить симптоматику и повысить иммунитет, однако к полному выздоровлению они не приведут.
Медики напоминают, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем, через немытые овощи и фрукты, а также посредством контакта с поверхностью, зараженной бактериями.
Как не заразиться «пиролой»
К способам предохранения от заболевания врачи относят личную гигиену, мытье рук, обработку их антисептиками, ношение масок в общественных местах.
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Медики также напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции. Если человек рядом чихает или кашляет, нужно постараться задержать дыхание на 5-7 секунд. Ученые доказали, что такой промежуток времени необходим для того, чтобы частицы вируса, высвобожденные вместе со слюной инфицированного, успели осесть или рассеяться.
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