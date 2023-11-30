В Ярославле медсестра во время диспансеризации брала кровь у детей одной иглой

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В Ярославле руководство поликлиники отстранило от работы медсестру, которая колола детям пальцы при заборе крови одной иглой. Для проверки здоровья у четверых юных пациентов возьмут анализы, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Информация о том, что в поликлинике Дзержинского района начинающая медсестра во время диспансеризации колола детям палец одной иглой появилась ранее в одной из групп «ВКонтакте».
В ярославском Минздраве также подчеркнули, что медсестра прошла инструктаж по соблюдению санитарных норм и техники безопасности на рабочем месте.
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«Действительно, данная ситуация подтверждается руководством медицинской организации. Молодой специалист поступила на работу в поликлинику недавно после обучения в медицинском колледже и получения аккредитации. В настоящее время она отстранена от работы с детьми», — проинформировали в министерстве.
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Диана Аванесян