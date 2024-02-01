Венеролог Хайретдинов из Уфы раскрыл, чем опасно долгое сексуальное воздержание

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Продолжительное сексуальное воздержание может негативно влиять на физическое и психологическое состояние человека, рассказал врач-дерматовенеролог из Уфы Алексей Хайретдинов. В беседе с порталом Ufatime он заявил, что сексуальная активность крайне важна для здоровья обоих полов.
По его словам, секс поддерживает гормональный баланс в организме, его недостаток может нарушить функционирование организма в целом. Отсутствие половой близости может привести к застойным явлениям и хроническим заболеваниям половых органов.
Врач объяснил, что регулярный сексуальный контакт улучшает кровоток в органах малого таза, особенно важно для мужчин, в то время как длительное воздержание, напротив, может негативно сказаться на их репродуктивной функции и состоянии нервной системы.
Для женщин, как подчеркнул Хайретдинов, отсутствие секса также имеет серьезные последствия, включая излишнюю нервозность, изменение гормонального уровня и застой в малом тазу.
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Врач объяснил, что регулярный сексуальный контакт улучшает кровоток в органах малого таза, особенно важно для мужчин, в то время как длительное воздержание, напротив, может негативно сказаться на их репродуктивной функции и состоянии нервной системы.
«Таким образом, секс — это неотъемлемая часть нормального функционирования организма», — подытожил врач.Ранее гинеколог-эндокринолог, маммолог, кандидат медицинских наук Давид Айрапетов рассказал «Ленте. Ру», что физиологическая потребность человека в сексе заложена природой. Половой акт стимулирует выработку эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин, а также гормонов счастья и удовольствия.
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Артем Путинцев