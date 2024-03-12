«Передозировка витаминами»: Врач Добрецов предупредил о вреде БАДов

Витамины необходимы для каждого человека, однако лучше всего получать их естественным путем – из пищи и солнца. Но есть и такие витамины, которые необходимо принимать в виде фармакологических добавок.
Подробнее о витаминах, БАДах и микроэлементах в интервью «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук, ведущий специалист в области клинической ольфактологии, лор-хирург высшей категории Константин Добрецов. Он раскрыл, нужно ли сдавать анализы перед приемом витаминных препаратов, на что они влияют и как улучшить их усвояемость.
Он пояснил, что роль витаминов для человеческого организма очень велика. Однако лучше всего, по словам специалиста, если они попадают в организм человека естественным путём. Добрецов уточнил, что большинство витаминов попадают в организм с пищей. При этом витамин Д вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей.
При этом Добрецов подчеркнул, что всасываемость витаминов зависит от качества самого препарата. Если он изготовлен в хорошей фармкомпании с высоким уровнем технологической обработки и сырья, то бояться не стоит, отметил врач. Однако, по его словам, так бывает не всегда. На российском рынке существует множество подделок и некачественных витаминов. Эксперт объяснил это тем, что зарегистрировать витамины намного проще, чем лекарственные препараты.
Добрецов также отметил, что БАД считается юридическим термином. Это название объединяет в себе большое количество препаратов, не относящихся к лекарствам, а являющиеся дополнительным химическим элементом, предназначенным для улучшения самочувствия, обменных процессов и биохимических реакций. Витамины как раз входят в группу БАДов, уточнил доктор. Кроме витаминов БАДами являются микроэлементы, различные пищевые добавки, аминокислоты и многое другое.
При этом он отметил, что жителям регионов, где мало солнца необходимо принимать витамин D в зимний период. Для этого никаких анализов сдавать не нужно. Также, по словам специалиста, в летний период люди получают достаточно витаминов из фруктов и овощей. В это время прием искусственных витаминов не нужен. Лучше получать их естественным путем, наслаждаясь фруктами, овощами и солнцем.
Фото: iStock/Elisanth_
Говоря о том, как лучше принимать витамины, врач отметил, что витамин С можно вводить струйно, то есть через капельницу. Особенно это актуально в том случае, если человек находится в интоксикационном состоянии. Однако все это должно проходить под контролем врача, чтобы не навредить, так как этот препарат имеет свои показания и противопоказания. Самостоятельно делать это ни в коем случае не нужно.
При этом он предупредил, что передозировка витаминов чревата токсическим явлением. При увеличенной дозе витамин превращается во вредный продукт, тогда происходит нагрузка на почки, также передозировка витаминами может вызывать изменения поджелудочной железы и даже головные боли. То есть переусердствовать с приемом витаминов тоже не нужно. По словам врача, нужно в первую очередь обращать внимание на свое состояние. Если самочувствие хорошее, то значит организм получает достаточное число витаминов естественным путем.
Добрецов подчеркнул, что витамин С можно пить в сезон простуд в качестве дополнительной защиты. Но стоит понимать, что он не является панацеей, однако польза от него точно будет. Он осуществляет защитную функцию и помогает организму быстрее справиться с простудными заболеваниями или вовсе предотвратить их.
Важнейшими компонентами для жизнедеятельности человека, по словам Добрецова, являются белки, жиры и углеводы. Они дают человеку энергию и содержатся во многих продуктах питания. При расщеплении белки, жиры и углеводы выделяют энергию и вещества, которые способствуют полноценной радостной жизни. По его словам, важно правильно и разнообразно питаться. Тогда в организм будут попадать все необходимые витамины и микроэлементы. Лучше увеличить употребление овощей, фруктов, мяса, сливочного масла. Именно в сливочном масле содержится огромное количество витаминов, необходимых каждому человеку.
Фото: iStock/bit245
Кроме того, если мы хотим получить витамины А и Е, можно пожарить морковку. А если съесть ее в сыром виде, то поступление витаминов в организм будет минимальным. При этом если есть дефицит железа, то можно поесть говядину или коровий язык.
Добрецов также высказался, что лучше принимать не комплексные витаминные препараты, а отдельно каждый.
Он уточнил, что витамины могут хуже всасываться, если человек имеет проблемы с толстым и тонким кишечником. Кроме того, всасываемость витаминов ухудшают вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя.
В завершении Добрецов отметил, что россиянам вне зависимости от региона проживания необходимо пить витамин D. Он влияет на многие органы и системы, уменьшает риск развития рака кишечника и положительно влияет на иммунную систему. Также этот витамин помогает сохранить молодость, заключил врач.
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«Витамины – это очень важные химические элементы. Без них наша жизнь станет хуже. Мы будем больше болеть. При отсутствии витаминов страдает иммунитет и различные органы. Витамины обладают достаточно большим спектром действия, они положительно влияют на все обменные процессы организма», — рассказал Добрецов.
Он пояснил, что роль витаминов для человеческого организма очень велика. Однако лучше всего, по словам специалиста, если они попадают в организм человека естественным путём. Добрецов уточнил, что большинство витаминов попадают в организм с пищей. При этом витамин Д вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей.
«Когда витамины и микроэлементы попадают (в организм – ред.) естественным путём, они лучше усваиваются и работают. Однако бывает так, что некоторые витамины приходится получать искусственным путём. На сегодняшний день существуют эффективные препараты с точки зрения доказательной медицины», — пояснил собеседник «Радио 1».
При этом Добрецов подчеркнул, что всасываемость витаминов зависит от качества самого препарата. Если он изготовлен в хорошей фармкомпании с высоким уровнем технологической обработки и сырья, то бояться не стоит, отметил врач. Однако, по его словам, так бывает не всегда. На российском рынке существует множество подделок и некачественных витаминов. Эксперт объяснил это тем, что зарегистрировать витамины намного проще, чем лекарственные препараты.
Добрецов также отметил, что БАД считается юридическим термином. Это название объединяет в себе большое количество препаратов, не относящихся к лекарствам, а являющиеся дополнительным химическим элементом, предназначенным для улучшения самочувствия, обменных процессов и биохимических реакций. Витамины как раз входят в группу БАДов, уточнил доктор. Кроме витаминов БАДами являются микроэлементы, различные пищевые добавки, аминокислоты и многое другое.
«Безусловно, не стоит отменять и анализ крови на уровень витаминов, но в случае, если человек хорошо себя чувствует, активен, бодр и весел, злоупотреблять этим анализом не стоит. В первую очередь нужно обращать внимание на развернутый анализ крови и биохимический анализ крови. Если там все хорошо, то не нужно искать у себя никаких отклонений. Однако если есть какие-то проявления болезни, то стоит проконсультироваться с иммунологом или терапевтом, а также проверить уровень витаминов», — добавил Добрецов.
При этом он отметил, что жителям регионов, где мало солнца необходимо принимать витамин D в зимний период. Для этого никаких анализов сдавать не нужно. Также, по словам специалиста, в летний период люди получают достаточно витаминов из фруктов и овощей. В это время прием искусственных витаминов не нужен. Лучше получать их естественным путем, наслаждаясь фруктами, овощами и солнцем.
Фото: iStock/Elisanth_
Говоря о том, как лучше принимать витамины, врач отметил, что витамин С можно вводить струйно, то есть через капельницу. Особенно это актуально в том случае, если человек находится в интоксикационном состоянии. Однако все это должно проходить под контролем врача, чтобы не навредить, так как этот препарат имеет свои показания и противопоказания. Самостоятельно делать это ни в коем случае не нужно.
«Витамин С очень необходим человеку. Он позитивно влияет на работу многих органов и систем, улучшает работу сосудов и иммунной системы, а также препятствует образованию токсинов. Человек получает очень много витамина С при приёме пищи. Он содержится в овощах, фруктах и многих других продуктах. Таким образом, мы получаем витамин С в необходимой дозировке», — уточнил Добрецов.
При этом он предупредил, что передозировка витаминов чревата токсическим явлением. При увеличенной дозе витамин превращается во вредный продукт, тогда происходит нагрузка на почки, также передозировка витаминами может вызывать изменения поджелудочной железы и даже головные боли. То есть переусердствовать с приемом витаминов тоже не нужно. По словам врача, нужно в первую очередь обращать внимание на свое состояние. Если самочувствие хорошее, то значит организм получает достаточное число витаминов естественным путем.
Добрецов подчеркнул, что витамин С можно пить в сезон простуд в качестве дополнительной защиты. Но стоит понимать, что он не является панацеей, однако польза от него точно будет. Он осуществляет защитную функцию и помогает организму быстрее справиться с простудными заболеваниями или вовсе предотвратить их.
«Витамины группы B часто используются при различных неврологических патологиях. В таком случае они вводятся внутримышечно. Есть определенные исследования, которые говорят о том, что эти витамины действительно эффективны. Однако помогают они только в комплексной терапии той или иной неврологической патологии, например, в лечении нейросенсорной тугоухости, когда человек плохо слышит. При таком недуге лечение включает в себя различные витаминные препараты, и от этого есть определенные результат», — объяснил врач.
Важнейшими компонентами для жизнедеятельности человека, по словам Добрецова, являются белки, жиры и углеводы. Они дают человеку энергию и содержатся во многих продуктах питания. При расщеплении белки, жиры и углеводы выделяют энергию и вещества, которые способствуют полноценной радостной жизни. По его словам, важно правильно и разнообразно питаться. Тогда в организм будут попадать все необходимые витамины и микроэлементы. Лучше увеличить употребление овощей, фруктов, мяса, сливочного масла. Именно в сливочном масле содержится огромное количество витаминов, необходимых каждому человеку.
Фото: iStock/bit245
Кроме того, если мы хотим получить витамины А и Е, можно пожарить морковку. А если съесть ее в сыром виде, то поступление витаминов в организм будет минимальным. При этом если есть дефицит железа, то можно поесть говядину или коровий язык.
Добрецов также высказался, что лучше принимать не комплексные витаминные препараты, а отдельно каждый.
«Прием монопрепаратов является более эффективным. В комплексных препаратах доза витаминов может не соответствовать суточным рекомендациям. Также взаимодействие витаминов между собой тоже может быть разным», — объяснил собеседник «Радио 1».
Он уточнил, что витамины могут хуже всасываться, если человек имеет проблемы с толстым и тонким кишечником. Кроме того, всасываемость витаминов ухудшают вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя.
В завершении Добрецов отметил, что россиянам вне зависимости от региона проживания необходимо пить витамин D. Он влияет на многие органы и системы, уменьшает риск развития рака кишечника и положительно влияет на иммунную систему. Также этот витамин помогает сохранить молодость, заключил врач.
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