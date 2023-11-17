Врач Черемисова заявила об опасности ношения тяжёлой сумки

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Врач, травматолог-ортопед Дарья Черемисова заявила, что ношение тяжёлых сумок на плечах может грозить травмами межпозвонковых дисков.
«Если ваша сумка слишком тяжёлая, это приводит к тому, что нагрузка на опорно-двигательную систему распределяется неравномерно. Основной вес давит только на одну сторону позвоночника, из-за чего приходится несколько изгибаться, чтобы перераспределить нагрузку. Это становится причиной изменения походки и приводит к деформации суставов и может стать значительной причиной искривления позвоночника», — пояснила в беседе с Газета.ру Черемисова.
Для профилактики здоровья спины и позвоночника врач рекомендовала отказаться от ношения тяжестей в рюкзаках и сумках и посоветовала брать с собой только самое необходимое.
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