Врач Эдигер заявил об опасности противозачаточных таблеток

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Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил о том, что применение противозачаточных средств может грозить различными побочными эффектами, в том числе тромбозами и даже депрессией.
Он объяснил, что любое гормональное вмешательство в организм человека извне всегда несёт в себе серьёзные риски для здоровья.
Кроме того, по его словам, в настоящее время проводятся медицинские исследования на тему опасности развития злокачественных опухолей из-за применения таких средств.
Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова заявила, что бесконтрольный приём «сердечных» препаратов может навредить.
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«Побочных эффектов достаточное количество. Это, например, повышение опасности тромбозов, особенно если это сопровождается курением. Это те или иные нарушения функционирования яичников. Это масса неврологических проблем: мигрень, депрессия», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова заявила, что бесконтрольный приём «сердечных» препаратов может навредить.
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Мелисса Тимофеева