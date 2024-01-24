Врач Гальперин: «Страховой системы у нас так и не образовалось»

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«Никакой страховой системы у нас так и не образовалось за всё время. Страховая система — система взаимоотношений между страхователем, тем, кто покупает страховку, и страховщиком, тем, кто гарантирует услуги в момент наступления страхового случая. Пациент, который во всем мире является страхователем, в России таковым не считается и страховая компания, о которой мы думали, что она страховщик, на самом деле страховщиком не является», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Гальперин.
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