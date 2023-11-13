Врач Хухрев: Горечь во рту может говорить о рефлюксной болезни

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Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что наличие горечи во рту может свидетельствовать о так называемой рефлюксной болезни.
«Горечь во рту – это последствие заброса желчи в пищевод и полость рта. То есть проявление рефлюксной болезни. Известно, что желчь сама по себе горькая», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.
Он отметил, что при подобной симптоматике следует обратиться к врачу, который выпишет специальные препараты для лечения болезни.
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