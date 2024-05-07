Врач Конев назвал предельный возраст вождения

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Ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев заявил, что человеку после 75 лет не следует водить автомобиль.
«Я считаю, что предельный возраст, в котором человеку дозволено садиться за руль, не должен превышать 75 лет. Именно в это время у пожилого человека начинается старость, и все биологические процессы в его организме замедляются, включая реакцию на происходящие вокруг события. Так что продлевать водительские права людям, достигшим такого возраста, категорически нельзя!» — высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.
А вот геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявлял о пользе вождения автомобиля для пожилых, поскольку это, как и любой другой мыслительный процесс, развивает память, внимание и реакции.
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