Врач Малиновская: Антидепрессанты могут навредить при неправильном подборе

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Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская заявила, что антидепрессанты могут навредить здоровью в том случае, если препарат подобран неверно.
«Есть антидепрессанты, которые действуют сразу и только спустя время, вызывающие и не вызывающие зависимость, мужские и женские. Все они в разной степени воздействуют на те или иные нейромедиаторы, а некоторые содержат мелатонин, который способствует комфортному и длительному сну без пробуждений посреди ночи. Что же касается вреда, который могут нанести антидепрессанты, то он возможен лишь в том случае, если препарат был неправильно подобран», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Малиновская.
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