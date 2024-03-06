Врач назвала категории людей, которым противопоказано интервальное голодание

Фото: iStock/Chinnapong
Интервальное голодание — это метод, который направлен на активизацию внутренних ресурсов организма, однако он подходит не всем. Об этом рассказала в беседе с изданием «Газета.ру» врач-нутрициолог Екатерина Несвит из Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).
Как объяснила специалист, голод является сигналом о необходимости питательных веществ для организма, а регулируют его два важных гормона — грелин (заставляющий нас испытывать чувство голода) и лептин (он, напротив, подавляет чувство голода).
Симптомы голода могут включать жжение, слабость и головокружение, а регулярное питание углеводами может привести к гипогликемии и дефициту энергии.
Существуют различные схемы подобного метода. Это могут быть:
— метод 16/8 – так называемое ежедневное голодание в течение 14-16 часов подряд и приём пищи только в течение оставшихся часов дня;
— голодание в течение всего дня, один или два раза в неделю (метод 6:1 или 5:2);
— альтернативный дневной пост, когда один день человек ест, а на второй голодает.
Однако все они рекомендуются только здоровым взрослым людям старше 18 лет, и не подходят для беременных и кормящих женщин, а также людей с болезнями печени, сахарным диабетом или расстройствами пищевого поведения.
В любом случае, как подчеркнула Екатерина Несвит, перед принятием решения о проведении интервального голодания обязательно необходима консультация со специалистом.
Ранее врач-педиатр Александр Карасёв рассказал, что интервальное голодание «отлично работает на людях, которые перешли рубеж 40 лет», однако отметил, что такой тип питания не подходит детям, потому что их организм рассчитан на большой оборот энергии, и есть вероятность, что при интервальном голодании ребёнок не получит достаточного количества питательных веществ, чтобы восполнить потраченную энергию.
Читайте также:
Названа группа людей, для которой опасно интервальное голодание
Диетолог рассказала, чем опасно голодание
Учёные объяснили, как интервальное голодание влияет на здоровье клеток
Симптомы голода могут включать жжение, слабость и головокружение, а регулярное питание углеводами может привести к гипогликемии и дефициту энергии.
«Для регуляции чувства голода необходимо сохранять чистый промежуток между приемами пищи. Он может не сработать, если на завтрак у вас кофе с печенькой, а на обед — бутерброд с чаем», — добавила нутрициолог.Интервальное голодание очищает внутреннюю среду, активирует иммунную систему и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Они расходуют свои запасы быстро потребляемого топлива на основе сахара и постепенно преобразуют жир в энергию за счёт более медленного метаболического процесса. К такому выводу пришли нейробиолог Марк Мэттсон из Университета Джона Хопкинса и специалист по проблемам старения Рафаэль де Кабо из Национального института старения.
Существуют различные схемы подобного метода. Это могут быть:
— метод 16/8 – так называемое ежедневное голодание в течение 14-16 часов подряд и приём пищи только в течение оставшихся часов дня;
— голодание в течение всего дня, один или два раза в неделю (метод 6:1 или 5:2);
— альтернативный дневной пост, когда один день человек ест, а на второй голодает.
Однако все они рекомендуются только здоровым взрослым людям старше 18 лет, и не подходят для беременных и кормящих женщин, а также людей с болезнями печени, сахарным диабетом или расстройствами пищевого поведения.
В любом случае, как подчеркнула Екатерина Несвит, перед принятием решения о проведении интервального голодания обязательно необходима консультация со специалистом.
Ранее врач-педиатр Александр Карасёв рассказал, что интервальное голодание «отлично работает на людях, которые перешли рубеж 40 лет», однако отметил, что такой тип питания не подходит детям, потому что их организм рассчитан на большой оборот энергии, и есть вероятность, что при интервальном голодании ребёнок не получит достаточного количества питательных веществ, чтобы восполнить потраченную энергию.
Читайте также:
Названа группа людей, для которой опасно интервальное голодание
Артем Путинцев