Врач назвала продукты, которые считаются вредными несправедливо

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Некоторые продукты питания, которые некоторые ошибочно считают вредными, не стоит убирать из рациона. Например, сливочное масло и сладкие фрукты. Так считает акушер-гинеколог Екатерина Волкова.
«Сливочное масло, которое многие считают неполезным, на самом деле содержит насыщенные жиры, способствующие упругости кожи и поддерживающие клеточные мембраны. Насыщенные жиры тоже очень нужны организму, в том числе для построения гормонов», - написала Волкова в своем Telegram-канале.
По ее словам, 20-30 г сливочного масла принесут пользу. При этом она уточнила, что стоит употреблять масло с 82% жирности или топленое.
Кроме того, Волкова отметила пользу гречневой крупы. Она пояснила, что крупы нужно употреблять в пищу обязательно, так как это сложные углеводы, которые прибавляют энергию и удерживают уровень сахара в крови. При этом она отметила, что гречку стоит есть вместе с продуктами, богатыми клетчаткой.
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