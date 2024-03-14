Врач Поттер: Горячий душ может спровоцировать псориаз и проблемы с сердцем

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Излишнее частое использование горячего душа может привести к проблемам с кожей и сердцем, рассказала изданию Mirror врач Элеонора Поттер.
Такая привычка лишает тело натуральных масел, вызывая сухость и зуд. Горячая вода, помимо того, может повредить волосы и ухудшить сон.
Заболевания, такие как экзема или псориаз, могут тоже начать прогрессировать после горячего душа.
Слишком горячая вода повышает нагрузку на сердце, что может быть опасно для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Поэтому для минимизации подобных рисков врачи советуют принимать теплый и не очень продолжительный душ.
Ранее американский дерматолог Мэри Стивенсон рассказала, как часто нужно принимать душ. По её мнению, принимать душ нужно каждые 2-3 дня. Но это правило не касается тех, кто занимается спортом ежедневно — им следует мыться после каждой тренировки.
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Заболевания, такие как экзема или псориаз, могут тоже начать прогрессировать после горячего душа.
Слишком горячая вода повышает нагрузку на сердце, что может быть опасно для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Поэтому для минимизации подобных рисков врачи советуют принимать теплый и не очень продолжительный душ.
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Артем Путинцев