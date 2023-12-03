Врач-пульмонолог Попов рассказал, как справиться с затяжным кашлем

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В этом сезоне многие жалуются на то, что после перенесенного ОРВИ долгое время не получается избавиться от кашля.
«Российской газете» врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмнологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Евгений Попов объяснил, как справиться с этой проблемой.
Кашель является защитной функцией организма на попадание в дыхательные пути инородных агентов. Он делится на малопродуктивный (сухой) или с продукцией мокроты (влажный). Если до простуды человек был практически здоров, то сухой кашель будет продолжаться первые 2-3 дня болезни. После чего начнёт выделяться мокрота. Кашель станет влажным. Так дыхательные пути очищаются от слизи и патогенной флоры.
Для разных видов кашля применяют различные лекарств. Назначать их должен врач. К вспомогательным средствам относится обильное теплое питье, стимулирующее выработку мокроты. Необходимо увлажнять воздух в комнате.
Также кашель может быть неочевидным симптомом сильного стресса. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская, пишет RT. При сильном потрясении организм сигнализирует о помощи из-за выработки гормонов стресса. У человека может повыситься пульс, подняться давление, возникнуть спазм гладкой мускулатуры.
Из-за нервов может появиться сильная боль в животе. Из-за повышенной выработки кортизола, адреналина и других стрессовых гормонов могут появиться зуд, высыпания, шелушение или акне.
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Кашель является защитной функцией организма на попадание в дыхательные пути инородных агентов. Он делится на малопродуктивный (сухой) или с продукцией мокроты (влажный). Если до простуды человек был практически здоров, то сухой кашель будет продолжаться первые 2-3 дня болезни. После чего начнёт выделяться мокрота. Кашель станет влажным. Так дыхательные пути очищаются от слизи и патогенной флоры.
Также кашель может быть неочевидным симптомом сильного стресса. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская, пишет RT. При сильном потрясении организм сигнализирует о помощи из-за выработки гормонов стресса. У человека может повыситься пульс, подняться давление, возникнуть спазм гладкой мускулатуры.
Из-за нервов может появиться сильная боль в животе. Из-за повышенной выработки кортизола, адреналина и других стрессовых гормонов могут появиться зуд, высыпания, шелушение или акне.
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Мария Фирсова