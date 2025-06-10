Врач раскрыла,почему россияне массово лежат под капельницами в Турции из-за аллергии

10 июня 2025, 23:42

Врач Жовтан: Люди со светлой кожей более подвержены фотодерматиту

Фото: iStock/Ridofranz

Солнце может вызвать у человека фотодерматит, который проявляется сыпью и высокой температурой. Особенно легко можно заболеть на курортах, где воздух прогревается выше 35 градусов. Так дерматолог Наталия Жовтан пояснила ситуацию с большим числом заболевших российских туристов в Турции.







«Фотодерматит — это острая аллергическая реакция кожи на воздействие ультрафиолета. Встречается не только в летний жаркий период, но и в горах, где уровень ультрафиолета высок. При этом может появляться сыпь по типу крапивницы с повышением температуры тела и ухудшением общего состояния человека», — рассказала Жовтан в беседе с Life.ru.