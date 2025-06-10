Врач раскрыла,почему россияне массово лежат под капельницами в Турции из-за аллергии
Врач Жовтан: Люди со светлой кожей более подвержены фотодерматиту
Солнце может вызвать у человека фотодерматит, который проявляется сыпью и высокой температурой. Особенно легко можно заболеть на курортах, где воздух прогревается выше 35 градусов. Так дерматолог Наталия Жовтан пояснила ситуацию с большим числом заболевших российских туристов в Турции.
«Фотодерматит — это острая аллергическая реакция кожи на воздействие ультрафиолета. Встречается не только в летний жаркий период, но и в горах, где уровень ультрафиолета высок. При этом может появляться сыпь по типу крапивницы с повышением температуры тела и ухудшением общего состояния человека», — рассказала Жовтан в беседе с Life.ru.
По ее словам, аллергия может появиться даже при использовании солнцезащитного крема.
Дерматолог уточнила, что фотодерматитом чаще страдают люди со светлой кожей и волосами. Жовтан посоветовала не находиться на солнце в самые жаркие часы, носить светлую одежду и открытую обувь, а солнцезащитные кремы наносить каждые два часа.
Кроме того, эксперт добавила, что на курорте не стоит принимать тетрациклины, противовоспалительные средства и некоторые диуретики, а также не злоупотреблять косметикой и парфюмом.
Напомним, россияне, отдыхающие в турецких отелях, массово пожаловались на аллергию из-за солнца. Многие лежат в больницах, где при тяжелом течении болезни им ставят капельницы за 120 долларов.