Врач раскрыла,почему россияне массово лежат под капельницами в Турции из-за аллергии

Врач Жовтан: Люди со светлой кожей более подвержены фотодерматиту
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Солнце может вызвать у человека фотодерматит, который проявляется сыпью и высокой температурой. Особенно легко можно заболеть на курортах, где воздух прогревается выше 35 градусов. Так дерматолог Наталия Жовтан пояснила ситуацию с большим числом заболевших российских туристов в Турции.



«Фотодерматит — это острая аллергическая реакция кожи на воздействие ультрафиолета. Встречается не только в летний жаркий период, но и в горах, где уровень ультрафиолета высок. При этом может появляться сыпь по типу крапивницы с повышением температуры тела и ухудшением общего состояния человека», — рассказала Жовтан в беседе с Life.ru.

По ее словам, аллергия может появиться даже при использовании солнцезащитного крема.

Дерматолог уточнила, что фотодерматитом чаще страдают люди со светлой кожей и волосами. Жовтан посоветовала не находиться на солнце в самые жаркие часы, носить светлую одежду и открытую обувь, а солнцезащитные кремы наносить каждые два часа.

Кроме того, эксперт добавила, что на курорте не стоит принимать тетрациклины, противовоспалительные средства и некоторые диуретики, а также не злоупотреблять косметикой и парфюмом.

Напомним, россияне, отдыхающие в турецких отелях, массово пожаловались на аллергию из-за солнца. Многие лежат в больницах, где при тяжелом течении болезни им ставят капельницы за 120 долларов.

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Элина Позднякова

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