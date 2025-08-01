Врач рассказал, чем опасен недожаренный шашлык

01 августа 2025, 13:02

Врач Белоусов: от недожаренного шашлыка можно получить опасную инфекцию

Фото: istockphoto/Sviatlana Zhornava

От недожаренного шашлыка можно получить ряд опасных инфекций, рассказал изданию «Газета. Ru» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.





Специалист упомянул токсоплазмоз, листериоз и сальмонеллез. Они вызывают лихорадку, боли в животе и диарею. К таким последствиям приводят нарушения правил гигиены и термической обработки, говорит собеседник.





«Сальмонеллез и кампилобактериоз чаще всего встречается в курином мясе, E. coli — в недостаточно приготовленном фарше и мясных полуфабрикатах, а листериоз — в мясе, рыбе и молочных продуктах, представляя особую угрозу для беременных», — пояснил доктор.

«Чтобы избежать заражения, достаточно покупать мясо в надежных местах, соблюдать правила хранения и гигиены и готовить его правильно: внутренняя температура должна быть не ниже 75°C для птицы и 70°C для свинины и говядины», — сказал Белоусов.

