Врач рассказал, чем опасен недожаренный шашлык
Врач Белоусов: от недожаренного шашлыка можно получить опасную инфекцию
От недожаренного шашлыка можно получить ряд опасных инфекций, рассказал изданию «Газета. Ru» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
Специалист упомянул токсоплазмоз, листериоз и сальмонеллез. Они вызывают лихорадку, боли в животе и диарею. К таким последствиям приводят нарушения правил гигиены и термической обработки, говорит собеседник.
«Сальмонеллез и кампилобактериоз чаще всего встречается в курином мясе, E. coli — в недостаточно приготовленном фарше и мясных полуфабрикатах, а листериоз — в мясе, рыбе и молочных продуктах, представляя особую угрозу для беременных», — пояснил доктор.
Белоусов продолжил, что норо- и ротавирусы через мясо передаются реже, но могут вызвать кишечную инфекцию, выраженную рвотой и поносом. Часто это происходит во время массовых пикников из-за антисанитарии, неправильного хранения и подготовки продуктов. Избежать вышеперечисленного поможет соблюдение нескольких простых правил.
«Чтобы избежать заражения, достаточно покупать мясо в надежных местах, соблюдать правила хранения и гигиены и готовить его правильно: внутренняя температура должна быть не ниже 75°C для птицы и 70°C для свинины и говядины», — сказал Белоусов.Он резюмировал, что инфекции могут развиваться особенно быстро у пожилых, детей и людей с ослабленным иммунитетом.