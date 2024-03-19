Врач рассказал, почему женщины имеют более высокие риски развития деменции

Фото: iStock/demaerre
Врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев поделился в беседе с «Газетой.Ru», что во время периода гормональной перестройки у женщин может произойти манифестация или усугубление течения ранее имевшихся заболеваний, которые повышают риск развития деменции.
«Такие заболевания как: артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет — сами по себе являются факторами риска развития деменции. Но причинами развития деменции являются не сами заболевания, а неконтролируемые параметры при этих заболеваниях», — цитирует доктора «Газета.Ru».
По словам специалиста, женщинам в данный период следует уделять повышенное внимание контролю уровня холестерина, сахара и артериального давления. Прощаев добавил, что при нарушениях менструального цикла могут появляться обильные кровотечения, которые способствуют возникновению анемии и ухудшению различных показателей здоровья организма.
Читайте также:
Врач призвал отказаться от телефонов и искать людей с деменцией
Ученые выявили факторы деменции в раннем возрасте
Невролог Суворинова рассказала, как не допустить развитие деменции
Екатерина Коршунова