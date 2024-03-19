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Врач рассказал, почему женщины имеют более высокие риски развития деменции

Гериатр Прощаев: из-за гормональных перестроек женщины более склонны к деменции
19 марта 2024, 11:58
Фото: iStock/demaerre

Фото: iStock/demaerre

Врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев поделился в беседе с «Газетой.Ru», что во время периода гормональной перестройки у женщин может произойти манифестация или усугубление течения ранее имевшихся заболеваний, которые повышают риск развития деменции.

«Такие заболевания как: артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет — сами по себе являются факторами риска развития деменции. Но причинами развития деменции являются не сами заболевания, а неконтролируемые параметры при этих заболеваниях», — цитирует доктора «Газета.Ru».

По словам специалиста, женщинам в данный период следует уделять повышенное внимание контролю уровня холестерина, сахара и артериального давления. Прощаев добавил, что при нарушениях менструального цикла могут появляться обильные кровотечения, которые способствуют возникновению анемии и ухудшению ​различных показателей здоровья организма.

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В Балашихе девочка чуть не лишилась зрения из-за самолечения
19 марта 2024, 11:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Балашихинские врачи спасли ребенка, едва не лишившегося зрения из-за самолечения. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Балашихинскую больницу родители привезли в больницу ребенка с заложенностью носа с выделением гноя. Дома несколько дней её лечили антибиотиками.

В ходе осмотра у маленькой пациентки был выявлен острый гнойный полисинусит с редким осложнением — флегмоной орбиты.

«Из-за быстрого развития воспалительного процесса в придаточных пазухах носа и несвоевременного обращения за медицинской помощью у ребенка возникло осложнение: гной, скопившийся в носовых пазухах, распространился в костную полость, где находится глаз. Зрительный нерв оказался сдавленным, снизилась острота зрения. Еще немного — и нерв мог бы погибнуть, вызвав слепоту. Экстренное хирургическое вмешательство помогло сохранить зрение и вылечить ребенка. Мы выполнили операцию на всех придаточных пазухах носа», — поделился заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов.

Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок уже выписан домой.

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Недельная заболеваемость в РФ гриппом и ОРВИ увеличилась на 8,9%
19 марта 2024, 11:11

Фото: iStock/Choreograph

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 11-й неделе 2024 года увеличилась на 8,9% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Отмечается, что за неделю было зарегистрировано порядка 738 тысяч случаев. Согласно информации источника, среднероссийские показатели заболеваемости превышены в 49 регионах. При этом 16% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

В Роспотребнадзоре также упомянули, что заболеваемость COVID-19 увеличилась на 5%.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Им можно заразиться, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух.

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Подмосковные врачи вернули зрение ослепшей пенсионерке
19 марта 2024, 10:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

73-летней женщине, поступившей в Пушкинскую больницу с почти полной потерей зрения, врачи вернули возможность видеть, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В момент обращения один глаз у пациентки вообще не видел, зрение на втором составляло 10%. Диагностика показала, что причиной этого стала травматическая катаракта, то есть помутнение хрусталика глаза, и глаукома, спровоцированная повышенным внутриглазным давлением. Для лечения было решено провести операцию.

«В ходе малоинвазивного вмешательства был создан канал для оттока жидкости в глазу, что позволило нормализовать внутриглазное давление. Затем ультразвуком был разрушен помутневший хрусталик и имплантирован искусственный», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Пушкинской больницы Наталья Данилина.
В результате операции зрение в ранее незрячем глазу восстановилось до 70%, в глазу с десятипроцентным зрением — до 100%.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Она уже прошла послеоперационную реабилитацию и выписана домой.

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#здравоохранение
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#минздрав мо
#зрение
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Гепатолог Богомолов рассказал о борьбе с гепатитом в Подмосковье
19 марта 2024, 10:13

Фото: istockphoto/jarun011

В Подмосковье эффективность лечения гепатита С составляет почти 100%. О том, каким образом этого удаётся добиться, о самой болезни, способах её лечения и профилактики рассказал главный внештатный гепатолог министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов.
В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что одним из характерных признаков гепатита является то, что болезнь зачастую никак себя не проявляет до самых финальных стадий. Поэтому так важно определить наличие заболевания в начальном периоде. Эксперт указал, что Подмосковье является лидером по раннему выявлению болезни с помощью скрининга.

Врач также подчеркнул, что все жители Подмосковья имеют право на бесплатную противовирусную медикаментозную терапию независимо от стадии заболевания. Если раньше выделялись своеобразные «группы риска», например, люди, у которых гепатит вызвал обострение других хронических заболеваний, то теперь никаких исключений не делается. Терапию может получить любой житель региона.

Фото: istockphoto/Nadzeya Haroshka

Гепатолог отметил, что сплошной анализ крови на гепатит у всех, кто придёт на обследование в рамках диспансеризации, является настоящим прорывом в работе системы здравоохранения, так как позволит выявлять гепатит на ранних стадиях и соответственно более эффективно его лечить.

Богомолов также отметил важность профилактики для предотвращения распространения гепатита. Он призвал людей крайне осторожно и внимательно относиться к посещению тату-салонов, косметических салонов и любых мест, где есть риск нарушения кожного покрова. Врач отметил, что риск заразиться гепатитом при прохождении медицинских процедур в настоящее время практически исключён. Благодаря проведённым реформам весь инструментарий в распоряжении медиков сейчас является одноразовым.

Фото: istockphoto/peakSTOCK

После того, как был полностью устранён риск медицинского заражения, наиболее распространённым способом остаётся употребление наркотиков, использование наркоманами нестерильных шприцев, сообщил эксперт. В меньшей степени, но тоже довольно часто, заражение гепатитом происходит при незащищённых половых контактах. Очень важное значение имеет соблюдение людьми правил личной гигиены, указал специалист.

Гепатолог отметил высокий уровень организации диагностики гепатита в Московской области. Специалистами регионального министерства здравоохранения разработаны и утверждены стандарты диагностики основных болезней печени. Эти стандарты внедрены и исполняются всеми медицинскими учреждениями Подмосковья. В поликлинике уточняется стадия заболевания, его особенности, а затем данные направляются в центр гепатологии, в том числе с помощью технологий телемедицины. Именно благодаря всем эти мерам эффективность лечения гепатита С в Московской области приближается к ста процентам, заключил Павел Богомолов.

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Назван необычный способ сделать секс ярче и чувственнее
Доктор Ричардс призвала отказаться от проникающего секса для более яркого интима
19 марта 2024, 10:06

Фото: iStock/kicsiicsi

Секс-эксперт Анна Ричардс призвала на время отказаться от проникающего секса, чтобы сделать интимную жизнь ярче и чувственнее, передает Daily Star.
По словам эксперта, наиболее сильные впечатления можно получить в том случае, если внести в привычную рутину что-то новое. Говоря о сексе, Ричардс рассказала о том, чтобы научиться наслаждаться прелюдией и не ждать, что она приведет к половому контакту.

Доктор отметила, что для пар полезно сконцентрироваться на том, чтобы доставить друг другу удовольствие с помощью других методов. Ричардс пояснила, что хорошей прелюдией может стать массаж, эротические игры, секс-игрушки и сообщения эротического характера.

Ранее мужчина рассказал о неожиданной причине потери сексуального влечения к жене. По его мнению, потеря влечения произошла из-за того, что супруга увеличила губы и сделала подтяжку лица и шеи. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис
19 марта 2024, 09:34

Фото: iStock/ipopba

Медицинский сервис «Здоровье Онлайн» заработал на единой подмосковной цифровой платформе здравоохранения, новый сервис позволяет эффективно следить за состоянием своего организма и оперативно получать рекомендации в зависимости от самочувствия, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Важность цифровизации в системе здравоохранения отметила глава министерства Надежда Куртяник.

«Благодаря электронным сервисам все данные о здоровье жителей Подмосковья аккумулируются в едином цифровом пространстве и доступны онлайн и врачам, и пациентам», — сказала Куртяник.
Новый сервис «Здоровье Онлайн» предоставляет пользователям возможность вести дневник здоровья. При этом внесённые данные будут анализироваться, и на их основе пользователю будут предоставляться рекомендации по питанию, формам физической активности и пр. Кроме того, через сервис будут поступать различные уведомления.

Всего в Московской области действует 23 онлайн-сервиса в сфере здравоохранения, они очень востребованы у населения: зафиксировано уже 73 млн обращений за той или иной цифровой медицинской услугой.

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Гастроэнтеролог Тимощенко заявила об опасности яичной скорлупы для здоровья

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#здравоохранение
#медицина
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
#надежда куртяник
#мингосуправления мо
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Гастроэнтеролог Тимощенко заявила об опасности яичной скорлупы для здоровья
NEWS.ru: Яичная скорлупа может быть опасна, предупредила врач
19 марта 2024, 05:54

Фото: iStock/piotr_malczyk

Распространенное среди некоторых россиян употребление яичной скорлупы для восполнения кальция может быть опасным для здоровья. Об этом в разговоре с порталом NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
«Кальций в яичной скорлупе представлен в виде кальция карбоната, но в организме он усваивается хуже, чем, например, кальций цитрат, что делает добавки с этой формой кальция более эффективными в долгосрочной перспективе», — объяснила она.

Специалист добавила, что раньше измельченная скорлупа рекомендовалась для увеличения количества кальция в организме детям, беременным и кормящим женщинам. Однако, она может быть заражена инфекцией из-за недостаточной обработки продукта.

Кроме того, по словам Тимощенко, подобная разновидность кальция характеризуется низкой усвояемостью, поэтому полезнее и проще использовать соответствующие биологически активные добавки (БАДы), или же содержащие кальций молочные продуты — например, твердые сорта сыра.

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#яйца
#здоровье
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Врач развенчал распространенный миф о раке
Доктор Мясников: Мужчины тоже могут болеть раком груди
19 марта 2024, 04:08

Фото: iStock/anyaberkut

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», что рак груди бывает не только у женщин.
Мясников спросил одну из зрительниц в студии, способна ли эта болезнь поразить и мужчин. Собеседница ответила отрицательно, объяснив, что у мужчин нет молочных желез.

«Их нет таких, как у вас. Сосок есть? Ну и там рудименты», — объяснил Мясников.

По словам доктора, мужчины тоже могут болеть раком груди. Как уточнил врач, двое из 100 заболевших раком груди — это мужчины.

Ранее врачи Елена Малышева и Александр Пухов установили, что грудные имплантаты не вызывают рак груди. По словам экспертов, исследования показали, что нет никакой связи между размещением силикона в груди и развитием рака.

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#рак
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#врач
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Врач Заславская раскрыла опасности вызывающего опасное заболевание стрептококка
18 марта 2024, 22:42

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская прокомментировала сообщения о новом опасном заболевании, вызванном стрептококком.
Специалист отметила, что вызываемые опасные последствия стрептококка известны давно.

«Может быть стрептококковый сепсис, когда прорываются все иммунные барьеры и токсины, и сам стрептококк попадает в русло крови — тогда может развиться сепсис и шок. Но чтобы это была новая болезнь, я не слышала такого. Это старые дела на новый лад», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Заславская.

А завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила об опасности некоторых вирусов и бактерий, которые могут высвободиться из вечной мерзлоты из-за потепления.

«Вирусы, законсервированные в вечной мерзлоте, могут стать как причиной развития возвращающихся инфекций, так и достаточно интересным объектом для изучения с научной точки зрения. Угрозы от них существуют. Они уже существовали в человеческой популяции и у части людей будет сохраняться иммунитет, но вызвать массовую вспышку заболеваний они могут», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.

Ранее сообщалось, что В Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза.

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#болезнь
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#иммунитет
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