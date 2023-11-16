Врач Тен: Хозяйственное мыло сильно обезвоживает кожу

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Завотделением медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской КБ, врач Зарема Тен заявила об опасности хозяйственного мыла, которая заключается в том, что оно способно сильно обезвожить кожу.
«Дело в том, что кислотно-щелочной баланс кожи – 5,5. А хозяйственное мыло намного жестче, его кислотно-щелочной баланс, в среднем равен 9-11. Из-за этого такое мыло сильно обезвоживает кожу. Это приводит к сухости и стянутости кожного покрова, высыпаниям и раннему старению», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Тен.
По её словам, при умывании хозяйственным мылом действительно могут наблюдаться прекращения кожных высыпаний из-за его дезинфицирующих свойств, однако при длительном использовании такого мыла сыпь вновь может вернуться в больших объёмах.
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