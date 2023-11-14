Врач Умнов: Алкогольное мороженое может замедлять когнитивные навыки

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил об исключительной опасности алкогольного мороженого.
По его словам, оно несёт такой же вред, как и сам алкоголь, а из-за сладкого вкуса мороженого его можно употребить больше, что также очень плохо.
Умнов перечислил последствия, к которым может привести злоупотребление таким десертом, к которым отнёс предиабет и ухудшение работы сердца.
Кроме того, специалист считает в корне неправильным то, что алкогольное мороженое строго не запрещено детям.
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Умнов перечислил последствия, к которым может привести злоупотребление таким десертом, к которым отнёс предиабет и ухудшение работы сердца.
«Ухудшаются память, обучаемость, сон, когнитивные навыки. И 18 лет молодой человек может встретить с язвой желудка, поврежденной поджелудочной железой, с нарушениями в работе сердца и расстроенной психикой, с лишним весом и предиабетом», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Умнов.
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Мелисса Тимофеева