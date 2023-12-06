Врач Вознесенский перечислил симптомы микоплазменной инфекции

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что микоплазменная инфекция может протекать по-разному. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, у кого-то микоплазменная инфекция — это лёгкая болезнь верхних дыхательных путей, в то время как у других — пневмония с тяжелым течением, температурой, кашлем и тяжестью при дыхании.
Роспотребнадзор ранее сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.
Вознесенский отметил, что симптомами этой инфекции являются повышенная температура, боль в горле, заложенный нос, кашель, тяжесть при дыхании и интоксикации.
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Роспотребнадзор ранее сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.
«Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально», — цитирует агентство слова собеседника.
Вознесенский отметил, что симптомами этой инфекции являются повышенная температура, боль в горле, заложенный нос, кашель, тяжесть при дыхании и интоксикации.
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Диана Аванесян