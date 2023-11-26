Врач Зяблова назвала пять симптомов для срочного обращения к врачу

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Заместитель главврача медицинского онлайн-сервиса Елена Зяблова указала пять симптомов, при появлении которых нужно обратиться к врачу.
В беседе с RT медик рассказала, что список симптомов входят диарея с тошнотой и рвотой, которые длятся более 24 часов, затрудненное дыхание, нарушения сердечного ритма, грудные боли, высокая и затяжная температура (выше 38–39 °С).
«Значительное долгосрочное повышение температуры может свидетельствовать об острых вирусных заболеваниях», — объяснила Елена Зяблова.
Нарушения ритма сердца говорит о возможном появлении или обострении сердечных болезней, сбое в работе желудочков сердца.
«Нарушения речи могут возникать как из-за сбоя в работе мышц лица, так и по внутренним причинам», — говорит Елена Зяблова.
Врач порекомендовала направиться к специалисту при появлении любых нездоровых симптомов, которые длятся несколько дней и не реагируют на лекарства.
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«Значительное долгосрочное повышение температуры может свидетельствовать об острых вирусных заболеваниях», — объяснила Елена Зяблова.
«Нарушения речи могут возникать как из-за сбоя в работе мышц лица, так и по внутренним причинам», — говорит Елена Зяблова.
Врач порекомендовала направиться к специалисту при появлении любых нездоровых симптомов, которые длятся несколько дней и не реагируют на лекарства.
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Мария Фирсова