Врачи в Долгопрудном спасли 92-летнюю женщину с кровоточащей язвой желудка





«Во избежание повторного кровотечения и предотвращения дальнейших осложнений, мы провели рентген-эндоваскулярное вмешательство — эмболизацию ветви левой желудочной артерии, закупорив сосуд. В связи с массивной кровопотерей мы провели переливание крови. Общая кровопотеря составила около литра. Для определения происхождения язвы мы взяли образец ткани на гистологическое исследование», — сообщил заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.





Как выяснилось, женщина потеряла сознание дома, после чего родственники незамедлительно вызвали скорую помощь. После проведенного обследования врачи обнаружили кровотечение из желудочной язвы. Специалисты приняли решение о проведении экстренной операции.Пациентку сразу же госпитализировали в палату интенсивной терапии отделения реанимации, где врачи-эндоскописты с помощью специальной техники выполнили диагностическое исследование, определив источник кровотечения — крупную ветвь левой желудочной артерии, выходящую в язву желудка. С помощью эндоскопа, после проведения диагностической гастроскопии, медики смогли остановить кровотечение, зафиксировав специальную клипсу на сосуде. Однако подобное вмешательство не исключало возможность рецидива.Сейчас пожилая женщина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. По результатам гистологии специалистами будет принято решение о дальнейшей тактике её лечения. Медики напоминают, что регулярное прохождение профосмотров и диспансеризации позволяет выявить различные патологии уже на ранней стадии.