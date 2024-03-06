Заслуженный врач России Мясников рассказал о пользе йоги

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Йога является одним из самых популярных физических занятий для снятия стресса. Однако существуют мифы, что это пустая трата времени и усилий. Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников поделился своим мнением о данной практике.
По его мнению, йога является одной из самых полезных идеологий физической культуры.
По его словам, у йоги нет противопоказаний. Она рекомендована тем людям, которые испытывают проблемы с психосоматикой и при синдроме хронической боли.
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«Она полезна исключительно всем, независимо от пола, возраста и наличия хронических болезней. Это упражнение выбора при хронической боли, при фибромиалгии, синдроме хронической усталости», — уточнил специалист в беседе с «Общественной службой новостей».
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Элина Позднякова