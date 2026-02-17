Агафья Коровница 18 февраля: как сохранить благополучие семьи и почему в 2026 году день зовется «Лакомкой», народные приметы
Согласно народному календарю, 18 февраля отмечается день Агафьи Коровницы, который в разных губерниях России называли по-своему: Голодуха, Поминальница или Скотница. Такие прозвища появились не случайно — к середине февраля запасы прошлогоднего урожая подходили к концу, а до нового было еще далеко. Особенно тяжело приходилось скотине. Коровы начинали голодать, отсюда и пошло название «Голиндуха»(голодуха). Православная церковь в это время чтит память святой мученицы Агафии. О её житии, удивительном переплетении народных традиций с Масленицей, обрядах и приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Житие святой АгафьиСвятая Агафия (или Агата) жила в III веке на Сицилии в богатой и знатной семье. Она родилась в городе Катания или Палермо и с юных лет отличалась не только красотой, но и пламенной верой в Христа. В те времена Римской империей правил император Деций, известный жестокими гонениями на христиан.
Юная красавица привлекла внимание римского наместника Квинциана, который пытался добиться её расположения и склонить к отречению от веры. Получив решительный отказ, разгневанный сановник подверг Агафию страшным истязаниям. Её бросали в темницу, жгли огнём, а по одной из версий, даже отсекли груди. Согласно преданию, в заточении ей явился апостол Пётр и исцелил раны, но мучения продолжились. Около 251 года Агафия приняла мученическую смерть, оставшись верной своим убеждениям до конца.
Мощи святой Агафии покоятся в кафедральном соборе Катании, и она почитается как небесная покровительница Сицилии и Мальты. Также частица тела мученицы находится в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алма-Аты. Интересно, что в католической традиции к святой обращаются с молитвой о защите от пожаров и извержений вулканов — существует предание, что её платок, вынесенный навстречу лаве Этны, остановил огненный поток . В православии же святая Агата (у нас её имя звучит как Агафья) стала восприниматься прежде всего как заступница домашнего скота, и особенно коров — главных кормилиц крестьянской семьи.
Традиции дня2026 год дарит нам удивительное совпадение: день Агафьи-коровницы выпадает на среду Масленичной недели, которую в народе издавна звали «Лакомкой» . В этот день традиции масленичного пира тесно переплетаются с суровыми обрядами защиты домашнего скота, создавая неповторимую картину народной жизни. С утра пораньше хозяйки, помня, что день предстоит непростой, вставали затемно. Нужно было успеть и Масленицу чествовать, и обережные дела справить.
Первым делом стояли блины. Ведь в «Лакомку» тёща ждала в гости зятя с его товарищами. Чем богаче и разнообразнее был стол, тем больше тёща выказывала расположения к мужу своей дочки. Наши предки шутили: «Блин не клин, брюха не распорет» — так что ели от души. Начинки использовали самые разные: сладкая репа, тыква, рыба, ягоды. Была и особая примета: если зять первым делом тянется к блину со сладкой начинкой — характер у него добрый и покладистый, а если с соленой — значит, будет нрав крутой и с ним нужно глаз да глаз.
Вторым, не менее важным делом, было уберечь кормилицу-корову от «Коровьей Смерти» — злого духа, который, по поверьям, именно в Агафьин день мог проникнуть в хлев и погубить скотину. Считалось, что нечисть эту могла напустить старая колдунья, оборачивающаяся чёрной кошкой или собакой. Поэтому существовал строгий запрет: даже самых послушных псов в этот день нельзя было спускать с привязи, чтобы в них не вселилась болезнь и не занесла заразу в стойло. Для защиты хлева по углам развешивали пучки чертополоха — считалось, что это растение отпугивает нечисть, а сам хлев окуривали дымом от сухой травы. В некоторых местностях существовал обычай: хозяйка надевала старые лапти, измазанные дёгтем, и обходила с ними коровник, читая заговоры.
Третий обязательный ритуал — поминальный. Само название «Поминальница» обязывало. В этот день на Руси было принято вспоминать ушедших предков, «родителей». В вечер на Агафью вся семья собиралась за столом, но не для шумного гулянья, а для тихой трапезы, где вспоминали добрым словом дедов и прадедов, просили у них благословения и защиты для семьи.
Четвертый обряд был связан с защитой дома от огня. Святая Агата, считается защитницей от пожаров. Поэтому 18 февраля крестьяне старались предпринять все меры предосторожности: закрывали печные трубы заслонками и даже замазывали их глиной, веря, что это не даст залететь в дом «огненному змею».
И наконец, пятый обычай касался незамужних девушек. В «Лакомку», когда парни присматривали себе невест, а девушки прихорашивались и выставляли себя напоказ, существовало строгое предупреждение: после захода солнца нельзя смотреть в окно. Нарушившая этот запрет, по поверью, могла лишиться своей девичьей красы. А вот приснившийся в эту ночь сон, напротив, мог открыть тайные желания и указать верный путь в сердечных делах.
Что нельзя делать в этот деньС этим днем связано множество запретов, нарушить которые значило навлечь беду на себя, семью и хозяйство:
- Нельзя бить корову и обращаться с ней грубо. Считалось, что у обиженной животного может навсегда пропасть молоко. Корова в этот день была животным, требующим особой ласки и заботы;
- Нельзя отказывать в помощи и милостыне. Тот, кто прогонит просящего или не подаст нищему, сам рискует через год оказаться на его месте;
- Нельзя отправляться в дальнюю дорогу или начинать новые важные дела. Путешествие, начатое 18 февраля, сулило неудачу и опасности, а новые проекты, по приметам, были обречены на провал;
- Нельзя стричь волосы молодым парням и девушкам. По поверью, тот, кто пострижется в этот день, рискует остаться одиноким до конца года.
Приметы
- Морозный день без снега предвещал жаркое и засушливое лето;
- Если на Агафью было тепло, то сильных морозов в оставшуюся зиму можно было уже не ждать;
- Снег в этот день (особенно если он идет при морозе) сулил скорое потепление;
- Отсутствие снега на полях («черная земля») предвещало засушливое лето и скудный урожай;
- Если вокруг солнца в этот день наблюдались круги, это считалось верной приметой богатого урожая.