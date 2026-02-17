17 февраля 2026, 11:42

Согласно народному календарю, 18 февраля отмечается день Агафьи Коровницы, который в разных губерниях России называли по-своему: Голодуха, Поминальница или Скотница. Такие прозвища появились не случайно — к середине февраля запасы прошлогоднего урожая подходили к концу, а до нового было еще далеко. Особенно тяжело приходилось скотине. Коровы начинали голодать, отсюда и пошло название «Голиндуха»(голодуха). Православная церковь в это время чтит память святой мученицы Агафии. О её житии, удивительном переплетении народных традиций с Масленицей, обрядах и приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание Житие святой Агафьи Традиции дня Что нельзя делать в этот день Приметы



Житие святой Агафьи

Традиции дня

Что нельзя делать в этот день

Нельзя бить корову и обращаться с ней грубо. Считалось, что у обиженной животного может навсегда пропасть молоко. Корова в этот день была животным, требующим особой ласки и заботы;

Нельзя отказывать в помощи и милостыне. Тот, кто прогонит просящего или не подаст нищему, сам рискует через год оказаться на его месте;

Тот, кто прогонит просящего или не подаст нищему, сам рискует через год оказаться на его месте; Нельзя отправляться в дальнюю дорогу или начинать новые важные дела. Путешествие, начатое 18 февраля, сулило неудачу и опасности, а новые проекты, по приметам, были обречены на провал;

Путешествие, начатое 18 февраля, сулило неудачу и опасности, а новые проекты, по приметам, были обречены на провал; Нельзя стричь волосы молодым парням и девушкам. По поверью, тот, кто пострижется в этот день, рискует остаться одиноким до конца года.

Приметы