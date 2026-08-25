«Антихрист, Илон Маск, Билл Гейтс»: Россиянам рассказали, чем грозит «оживление» умерших родственников на фото через ИИ
Совсем недавно мы с умилением смотрели на «ожившие» портреты классиков в соцсетях, считая это безобидной забавой искусственного интеллекта. Однако многие видят в этом страшный пророческий знак. Опасно ли создание «цифровых двойников» умерших?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что это не просто технический прогресс, а мистическое событие, предсказанное еще в Коране и Библии.
«Даже в священных исламских писаниях говорится, что ближе к Судному дню появится Даджаль, то есть Антихрист, который будет оживлять мёртвых. На самом деле мы часто видим, что люди с помощью искусственного интеллекта оживляют своих мёртвых, обнимаются с ними на видео, плачут и так далее. Это все происходит», — сказал он.
Экстрасенс отметил, что в этом случае древние тексты не были метафорой. Сегодня «оживление» происходит сразу на двух уровнях: цифровом (нейросети) и физическом (клонирование и генетика). Особую опасность, по мнению Рзаева, представляет чипирование, которое преподносится как спасение от болезней, но на деле готовит почву для полного контроля над человеком.
«Там же открыто написано, что антихрист появится и будет творить чудеса. Слепые будут видеть, инвалиды начнут ходить. В настоящее время так и происходит», — предупредил эзотерик.
Он добавил, что не отрицает полезных сторон ИИ, например, удешевления съемок фильмов. Однако предсказанный характер этих явлений говорит о том, что за развитием технологий стоят темные силы.
«Может, Антихрист — это метафора, может, это и есть Запад или Илон Маск, или Билл Гейтс. Точно сказать невозможно, это очень философские суждения», — резюмировал экстрасенс.