«Антихрист, Илон Маск, Билл Гейтс»: Россиянам рассказали, чем грозит «оживление» умерших родственников на фото через ИИ

25 августа 2026, 11:57

Фото: istockphoto/Frank Brennan

Совсем недавно мы с умилением смотрели на «ожившие» портреты классиков в соцсетях, считая это безобидной забавой искусственного интеллекта. Однако многие видят в этом страшный пророческий знак. Опасно ли создание «цифровых двойников» умерших?





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что это не просто технический прогресс, а мистическое событие, предсказанное еще в Коране и Библии.





«Даже в священных исламских писаниях говорится, что ближе к Судному дню появится Даджаль, то есть Антихрист, который будет оживлять мёртвых. На самом деле мы часто видим, что люди с помощью искусственного интеллекта оживляют своих мёртвых, обнимаются с ними на видео, плачут и так далее. Это все происходит», — сказал он.

«Там же открыто написано, что антихрист появится и будет творить чудеса. Слепые будут видеть, инвалиды начнут ходить. В настоящее время так и происходит», — предупредил эзотерик.

«Может, Антихрист — это метафора, может, это и есть Запад или Илон Маск, или Билл Гейтс. Точно сказать невозможно, это очень философские суждения», — резюмировал экстрасенс.