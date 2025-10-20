«Перерождение Есенина и Пушкина»: Эзотерик раскрыл, существует ли реинкарнация

20 октября 2025, 12:35

Фото: iStock/bestdesigns

Всё чаще в интернете можно встретить теории о реинкарнации известных личностей: якобы Есенин переродился в Высоцкого, Пушкин — в Бродского, а Александр Македонский, Иван Грозный, Пётр I, Николай I являются перевоплощением одной души. Но насколько эти идеи совместимы с традиционными религиями?





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что реинкарнации не существует.





«Её нет. Потому что мы один раз рождаемся, и нам дана жизнь. А дальше уже или в рай или в ад», — сказал он.

«Например, сегодня мы видим, как православный народ верит в святых — Серафима Саровского, Сергия Радонежского. А какой тогда смысл идти в церковь и молиться перед иконой, если они переродились в другом теле?» — задал вопрос Рзаев.

«Это теория восточная, буддийская, идолопоклонская. В нашей культуре такого нет. Жанну д'Арк убили, заживо сожгли, но она не переродилась в Наполеона. Есенин не переродился в Высоцкого, а Пушкин в Бродского. Этого не может быть», — подчеркнул экстрасенс.