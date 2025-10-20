«Перерождение Есенина и Пушкина»: Эзотерик раскрыл, существует ли реинкарнация
Всё чаще в интернете можно встретить теории о реинкарнации известных личностей: якобы Есенин переродился в Высоцкого, Пушкин — в Бродского, а Александр Македонский, Иван Грозный, Пётр I, Николай I являются перевоплощением одной души. Но насколько эти идеи совместимы с традиционными религиями?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что реинкарнации не существует.
«Её нет. Потому что мы один раз рождаемся, и нам дана жизнь. А дальше уже или в рай или в ад», — сказал он.
Свою позицию эзотерик подкрепил ярким примером из христианской традиции, к которой принадлежит большинство верующих в России.
«Например, сегодня мы видим, как православный народ верит в святых — Серафима Саровского, Сергия Радонежского. А какой тогда смысл идти в церковь и молиться перед иконой, если они переродились в другом теле?» — задал вопрос Рзаев.
Он отметил, что, хотя в священных текстах можно найти отдельные строчки, намекающие на перерождение, но целостной идеи реинкарнации в «авраамических религиях» — христианстве, исламе и иудаизме — нет. Он охарактеризовал эту концепцию как восточную и чуждую русской культуре.
«Это теория восточная, буддийская, идолопоклонская. В нашей культуре такого нет. Жанну д'Арк убили, заживо сожгли, но она не переродилась в Наполеона. Есенин не переродился в Высоцкого, а Пушкин в Бродского. Этого не может быть», — подчеркнул экстрасенс.
Зираддин Рзаев резюмировал, что с точки зрения традиционных для России религиозных воззрений, у человека есть лишь одна жизнь, за которой следует высший суд, а не новое перерождение.