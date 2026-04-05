Артемонов день 6 апреля: почему нельзя ходить в гости, давать в долг и вечером пересчитывать деньги, народные приметы
Согласно народному календарю, 6 апреля отмечается Артемонов день, или «Артемон – дери полоз». Такое название появилось потому, что весеннее солнце плавит снег, а ночные заморозки сковывают талую воду льдом. Ехать на санях в такую распутицу — только полозья драть. Православная церковь в это время чтит память святителя Артемия, епископа Селевкийского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень 6 апреля прочно стоит на стыке двух миров: суровой языческой древности и христианского смирения. Для наших предков-славян эта дата была рубежом, когда зима окончательно теряла власть, но ещё могла насолить напоследок. Слово «дери полоз» звучало как насмешка над уходящими холодами и предупреждение: сани пора убирать в сарай.
Но за этой житейской приметой стоит глубокая духовная история. Православная церковь ведёт отсчёт этого дня от имени святителя Артемона (или Артемия), жившего на рубеже I–II веков. Он был родом из города Селевкия Писидийская (территория современной Турции). Святитель Артемон прославился тем, что стал учеником и верным спутником самого апостола Павла.
Увидев благочестие и добродетельную жизнь юноши, апостол Павел рукоположил его в сан первого епископа Селевкии. Святой мудро управлял паствой, являясь для страждущих «пристанищем спасения», а для сирот и вдов — заботливым попечителем. Он дожил до глубокой старости, прослыв чудотворцем и целителем душевных и телесных недугов. Умер святитель мирно, оставив после себя крепкую христианскую общину.
Святителю Артемию, епископу Селевкийскому, молятся о крепости духа, избавлении от уныния и о даровании сил для преодоления жизненных трудностей. Кроме того, святой является покровителем вдов и сирот, а также утешителем в скорбях и печалях.
Традиции дняНа Руси Артемонов день был днем деятельной подготовки к великому празднику Благовещения, которое ежегодно отмечается 7 апреля. Существовало строгое правило: на Благовещение работать грешно, поэтому 6 апреля крестьяне торопились закончить все неотложные дела.
Первым делом в доме наводили чистоту. Выметали сор, мыли окна, чистили утварь. Считалось, что неубранный дом притягивает неприятности и нечистую силу.
Главным действом вечера становилось изгнание бесов. Славяне верили, что нечисть в последние тёмные ночи перед настоящим теплом особенно активна и норовит пробраться в жильё. Поэтому за дворами разжигали большие костры. В огонь летели старые соломенные постели, рваные лапти и весь хлам, который накопился за зиму. Считалось, что огонь сжигает всё злое.
Но и этого мало. От главного костра зажигали лучину или пучок можжевельника и обходили весь дом по часовой стрелке. Дым можжевельника, по поверьям, был лучшим средством от сглаза и напастей. Молодёжь прыгала через огонь — так они «сжигали» дух одиночества и привлекали судьбу.
Интересен обычай гадания на урожай. Хозяйка вешала на улицу мокрое полотенце. Если к утру оно промерзало и высыхало — год будет сытым. Если оставалось сырым — лето окажется холодным и дождливым.
Также мужчины на Артемона осматривали сады и начинали подготовку к посевной. В церквях в этот день было принято освящать семена — чтобы зерно дало добрые всходы.
Народные запретыВ день, когда грань между мирами истончалась, наши предки были особенно осторожны. Вот главные запреты дня:
- Не ходи в гости и не зови к себе. Нарушишь запрет — своё счастье вынесешь, а чужое горе заберёшь;
- Не бери в руки иглу, спицы и не завязывай узлы. Считалось, что это «завяжет» тебе дорогу к успеху. Даже обувь старались носить без шнурков, а пояса не завязывали;
- Не пересчитывай монеты, не планируй прибыль и, тем более, не давай в долг. Иначе весь достаток из дома уйдет;
- Не ссорься и не сквернословь. Грех ругани накануне большого праздника Благовещения особенно тяжёл. Брань привлекает бесов;
- Не оставляй дом открытым. Избу на ночь запирали крепко-накрепко. Верили, что нечисть ищет тепло и может пробраться в жильё.
Приметы
- Если ночь теплая — весна будет дружная и быстротечная;
- Если утром пошел снег — жди богатого урожая гречихи;
- Если ударит утренний мороз — уродятся просо и овёс;
- Роса или дождь — к урожаю зерновых и хорошему сенокосу;
- Если запел жаворонок — установится тепло; если запел зяблик — жди стужи;
- Снег полностью сошел — следующая зима наступит нескоро; если лежит еще — будет долго таять.