10 ноября 2026, 10:56

Фото: Istock/ VijayaMohan Atturu

Согласно народному календарю, 11 ноября отмечается день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Такое название появилось потому, что к этому времени заканчивался осенний выпас овец, и пастухи, завершив сезон, возвращались в деревни на зимовку. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Авраамия Ростовского и преподобномученицы Анастасии Римляныни. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ andrefly

Традиции дня

Фото: Istock/ Nadezhda_Nesterova

Народные запреты

Нельзя было носить одежду из овечьей шерсти — «накличешь сто бед». Овчине полагалось в этот день «отдыхать», вещи лучше выветрить на морозе;

— «накличешь сто бед». Овчине полагалось в этот день «отдыхать», вещи лучше выветрить на морозе; Нельзя оставлять ребёнка одного — нечисть может напугать малыша и наслать болезнь;

— нечисть может напугать малыша и наслать болезнь; Нельзя стирать: вода, по поверью, смоет из избы радость и семейное счастье;

вода, по поверью, смоет из избы радость и семейное счастье; Нельзя ругаться и сквернословить — ссора грозит раздором и болезнями родных, а помириться будет трудно;

— ссора грозит раздором и болезнями родных, а помириться будет трудно; Нельзя проводить вечер в одиночестве или в обществе малознакомых людей — это сулило долгую тоску и болезни головы;

— это сулило долгую тоску и болезни головы; Незамужним девушкам запрещалось накрывать стол и сидеть на углу — иначе суженого придётся три года ждать;

— иначе суженого придётся три года ждать; Нельзя выходить из дома с пустыми карманами — нужно положить хоть маленькую монету, чтобы не отпугнуть достаток;

— нужно положить хоть маленькую монету, чтобы не отпугнуть достаток; Нельзя прощаться на пороге или на лестнице — поверья грозили тем, что человек не вернётся домой.

Приметы

Фото: Istock/ Delcea Nicolae Cosmin