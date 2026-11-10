Аврамий Овчар и Анастасия Овечница: почему нельзя выходить из дома с пустыми карманами, стирать и оставлять ребёнка одного, народные приметы
Согласно народному календарю, 11 ноября отмечается день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Такое название появилось потому, что к этому времени заканчивался осенний выпас овец, и пастухи, завершив сезон, возвращались в деревни на зимовку. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Авраамия Ростовского и преподобномученицы Анастасии Римляныни. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ народном сознании церковное почитание святых органично переплелось с древними славянскими обрядами, связанными с окончанием пастушьего сезона. На Руси овца всегда была кормилицей: она давала шерсть, овчину, молоко и мясо. Поэтому день, когда стада окончательно загоняли в тёплые загоны, считался важным рубежом. Крестьяне верили, что с этого момента скот переходит под защиту святых покровителей, а пастухи, сдавшие «хозяевам» своих подопечных, могли вздохнуть спокойно до весны.
Преподобный Авраамий Ростовский жил, по разным данным, в XI–XIV веках и прославился как основатель первого монастыря на северо-востоке Руси — Богоявленского в Ростове. Согласно житию, он получил от апостола Иоанна Богослова жезл, которым сокрушил языческого идола Велеса, после чего на месте капища построил обитель. Преподобномученица Анастасия Римляныня жила в III веке в Риме. Оставшись сиротой в трёхлетнем возрасте, она воспитывалась в христианской общине и в двадцать лет приняла мученическую смерть за веру при императоре Деции, отказавшись поклониться языческим богам.
Верующие обращаются к этим святым с молитвами о защите домашнего скота, особенно овец, а также о благополучии семьи и укреплении веры. В этот день именины по православным святцам отмечают люди с именами Анастасия, Анна, Мария, Иван, Алексей, Андрей, Кирилл, Василий, Евгений, Николай, Павел, Леонид.
Традиции дняК 11 ноября крестьяне завершали все работы, связанные с выпасом. Пастухи получали расчёт и благодарность от общины: их одаривали пирогами, мёдом и домашним вином, чтобы задобрить на будущий год. Хозяева же тщательно осматривали овец: животных с редкой шерстью или слабых отсаживали на отдельное довольствие, чтобы пережили зиму. Считалось обязательным утеплить овчарни мхом и соломой — «чтобы скотина не чуяла зимы».
Женщины садились за прялки: шерсть, состриженная в этом сезоне, шла на варежки и носки для всей семьи.Девушки надевали коралловые бусы: красное ожерелье привлекало удачу в делах и сердечных, отгоняло порчу. Вечером бусы вешали на видное место в избе — как оберег дома, а затем промывали проточной водой и убирали.
Вечером семья собиралась за общим столом: на стол подавали баранину, сыр, свежие калачи. Считалось, что если вся семья сядет в этот день за одну скатерть, год проживёт в мире и достатке. Кроме того, в этот день было принято печь пироги с кашей и угощать ими пастухов, а крошки от трапезы бросали птицам — «на добрый лёт».
Народные запретыЗапреты дня предки объясняли заботой о доме, скоте и семейном счастье.
- Нельзя было носить одежду из овечьей шерсти — «накличешь сто бед». Овчине полагалось в этот день «отдыхать», вещи лучше выветрить на морозе;
- Нельзя оставлять ребёнка одного — нечисть может напугать малыша и наслать болезнь;
- Нельзя стирать: вода, по поверью, смоет из избы радость и семейное счастье;
- Нельзя ругаться и сквернословить — ссора грозит раздором и болезнями родных, а помириться будет трудно;
- Нельзя проводить вечер в одиночестве или в обществе малознакомых людей — это сулило долгую тоску и болезни головы;
- Незамужним девушкам запрещалось накрывать стол и сидеть на углу — иначе суженого придётся три года ждать;
- Нельзя выходить из дома с пустыми карманами — нужно положить хоть маленькую монету, чтобы не отпугнуть достаток;
- Нельзя прощаться на пороге или на лестнице — поверья грозили тем, что человек не вернётся домой.
Приметы
- Если 11 ноября выпал снег — следующий год будет урожайным на травы для скота;
- Если на Аврамия дует сильный ветер с севера — зима будет суровой и затяжной;
- Если к этому дню реки ещё не покрылись льдом — жди мягкой зимы и ранней весны;
- Если на деревьях осталось много листьев — зима будет снежной, но не слишком холодной;
- Дождь или мокрый снег 11 ноября — к оттепели на Архангела Михаила, 21 ноября.