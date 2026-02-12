День Никиты-Пожарника 13 февраля: как защитить дом от огня, а домочадцем от нечистой силы и болезней, народные приметы
Согласно народному календарю, 13 февраля отмечается день Никиты Пожарника или, как его еще называли, «Никита Коник». Такое название закрепилось за праздником потому, что в этот день почитали святителя Никиту, епископа Новгородского, прославившегося молитвами, способными остановить пожар. Народ верил, что святой является покровителем и защитником от огненной стихии — пожаров, молний и палящего солнца. О традициях и приметах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаБудущий святой Никита с юности принял постриг в Киево-Печерском монастыре. Достигнув юношеского возраста, он возжелал уединенного подвига и, несмотря на предостережения игумена, ушел в затвор. В уединении его постигло тяжкое искушение: бес, явившись в образе Ангела, убедил юношу оставить молитву и сосредоточиться лишь на изучении книг Ветхого Завета. Никита достиг в этом невероятных успехов, но при этом полностью отвергал Евангелие. Распознав в этом бесовское наваждение, старцы монастыря молитвами изгнали духа тьмы от юноши.
После этого Никита, позабыв всю грамоту, с великим смирением учился заново, проводя жизнь в строгом посте и молитве. Его искреннее покаяние и подвижничество были столь высоки, что со временем он был поставлен епископом в Великий Новгород. Господь даровал ему дар чудотворения: по его молитве прекращались пожары в городе, а в засуху проливался дождь. Именно эти чудеса и сделали его в народном сознании «пожарником» и укротителем огня.
Скончался святитель Никита в 1108 году, а в 1558 году его мощи были обретены нетленными. Ныне останки святого почивают в Софийском кафедральном соборе города Великий Новгород. К святителю обращаются с молитвами о защите от пожаров, засухи, стихийных бедствий, а также об исцелении, особенно глазных болезней.
Традиции и обряды дняДень Никиты Пожарника был наполнен обрядами, цель которых — укрепить и защитить домашний очаг в самом прямом смысле. Люди верили, что 13 февраля нечистая сила особенно активна и может навлечь беду на дом.
После молитвы в церкви был обычай семьей трижды обходить свой дом по солнцу (по часовой стрелке), читая молитву святому Никите. Этот ритуал был призван создать невидимую защитную стену вокруг жилья.
На Руси макушку крыши венчала резная фигурка конька — символ солнца и оберег рода. Считалось, что в этот день леший или другая нечисть может «оседлать» конька и навлечь на дом беды, в том числе пожар. Чтобы этого не случилось, дом тщательно охраняли, а на окнах и дверях мелом или углем рисовали кресты.
Поскольку печь была главным источником огня в доме, ей уделяли особое внимание. Печь окропляли святой водой, осматривали, чтобы не было трещин, и чистили. По пламени и дыму в этот день судили о будущей погоде: красный огонь предвещал морозы, белый — оттепель, а дымящие поленья — скорое потепление.
Для дополнительной защиты под порог клали топор лезвием вверх, а на подоконники выкладывали чертополох, считавшийся мощным оберегом против злых духов. Веники и метлы прятали, чтобы нечисть не воспользовалась ими для проникновения в дом.
Женщины использовали силу этого «магического» дня для чтения заговоров на верность мужа или, если требовалось, для обрядов, помогающих разорвать его связь с дамой на стороне. День считался одним из самых сильных в году для подобных практик.
Народные запретыСтрогие запреты этого дня были направлены на то, чтобы не навлечь гнев святого и не ослабить защиту дома.
- Категорически запрещалось разводить огонь без серьезной надобности (например, для приготовления пищи в печи), жечь свечи для забавы или поджигать что-либо. Огонь в этот день должен был быть только хозяйственным и контролируемым, если неправильно обращаться с пламенем в этот день, то можно «разгневать дух огня», и это принесёт беды;
- Не приветствовались в этот день склоки между домочадцами. Поскольку святой Никита укрощал огонь, считалось, что он может помочь и «остудить» пламя человеческого гнева. Любые ссоры, споры и повышенные тона в общении были под запретом, чтобы не «разжечь» конфликт, который мог привести к долгому разладу в семье;
- Не рекомендовалось 13 февраля выходить на улицу в одиночестве. Верили, что к одинокому путнику на улице может «привязаться» нечистая сила. Такие люди становились беспокойными, имели «стеклянный» взгляд и часто впадали в уныние;
- Любые судебные разбирательства в этот день считались бесполезными и даже опасными, так как могли привести к несправедливому решению;
- Излишний шум и крик могли привлечь внимание злых сил, поэтому день старались проводить в спокойной, благочестивой атмосфере.
Приметы
- Солнечный день 13 февраля предвещает раннюю и дружную весну;
- Туманное утро сулит хороший урожай льна и конопли;
- Сильный ветер в этот день — к дождливому и ненастному лету;
- Метель на Никиту — к холодной и затяжной весне. Говорили: «На Никиту Коника метель дорогу переметает — весну прогоняет»;
- Заметить мышь в доме или на дворе — к прибавлению в семейном бюджете (Мышь пробегает — путь деньгам открывает).