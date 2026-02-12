12 февраля 2026, 09:35

Согласно народному календарю, 13 февраля отмечается день Никиты Пожарника или, как его еще называли, «Никита Коник». Такое название закрепилось за праздником потому, что в этот день почитали святителя Никиту, епископа Новгородского, прославившегося молитвами, способными остановить пожар. Народ верил, что святой является покровителем и защитником от огненной стихии — пожаров, молний и палящего солнца. О традициях и приметах праздника читайте в материале «Радио 1».





Категорически запрещалось разводить огонь без серьезной надобности (например, для приготовления пищи в печи), жечь свечи для забавы или поджигать что-либо. Огонь в этот день должен был быть только хозяйственным и контролируемым, если неправильно обращаться с пламенем в этот день, то можно «разгневать дух огня», и это принесёт беды;

Не приветствовались в этот день склоки между домочадцами. Поскольку святой Никита укрощал огонь, считалось, что он может помочь и «остудить» пламя человеческого гнева. Любые ссоры, споры и повышенные тона в общении были под запретом, чтобы не «разжечь» конфликт, который мог привести к долгому разладу в семье;

Не рекомендовалось 13 февраля выходить на улицу в одиночестве. Верили, что к одинокому путнику на улице может «привязаться» нечистая сила. Такие люди становились беспокойными, имели «стеклянный» взгляд и часто впадали в уныние;

Любые судебные разбирательства в этот день считались бесполезными и даже опасными, так как могли привести к несправедливому решению;

Излишний шум и крик могли привлечь внимание злых сил, поэтому день старались проводить в спокойной, благочестивой атмосфере.

