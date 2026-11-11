11 ноября 2026, 09:55

Фото: Istock/ Dmitry Potashkin

Согласно народному календарю, 12 ноября отмечается Зиновий Синичник, или «Синичкин день». Такое название появилось потому, что к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, массово перебираются из лесов ближе к человеческому жилью. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры мученицы Зиновии. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ SLAVYNKA

Традиции дня

Фото: Istock/ Dmitry Potashkin

Народные запреты

Категорически нельзя было обижать синиц , прогонять их от дома или разорять гнёзда — верили, что вместе с птицей уйдёт из дома счастье и благополучие;

, прогонять их от дома или разорять гнёзда — верили, что вместе с птицей уйдёт из дома счастье и благополучие; Запрещалось убивать или покупать кур в этот день: это могло привести к бедности и несчастьям;

это могло привести к бедности и несчастьям; Опасались суеты и безделья — лень в этот день обещала безденежье всю зиму, поэтому делами надлежало заниматься с самого утра;

— лень в этот день обещала безденежье всю зиму, поэтому делами надлежало заниматься с самого утра; Не давали в долг деньги или хлеб , чтобы не вынести достаток из избы;

, чтобы не вынести достаток из избы; Незамужним девушкам на Зиновия запрещалось есть мясо — иначе женихи обойдут стороной;

— иначе женихи обойдут стороной; Остатки еды запрещалось выбрасывать: их отдавали птицам или нищим, чтобы не притянуть в дом голодные времена;

Приметы

Фото: Istock/ Bargais