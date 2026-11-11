День Зиновия Синичника 12 ноября: как привлечь в дом счастье, достаток и любовь, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 12 ноября отмечается Зиновий Синичник, или «Синичкин день». Такое название появилось потому, что к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, массово перебираются из лесов ближе к человеческому жилью. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры мученицы Зиновии. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе этого дня лежит удивительное переплетение древних славянских наблюдений за природой и церковного почитания святых. На Руси синицу издавна считали «птицей Божьей», приносящей удачу и находящейся под особым покровительством высших сил. Люди заметили, что именно к середине ноября эти пёстрые пичуги слетаются к деревням, словно на праздник. Церковь же в этот день вспоминает святых, чья земная жизнь была отдана служению ближним.
Святые Зиновий и Зиновия жили в III веке в городе Эги, в Киликии. Рано лишившись родителей, они раздали всё своё имение нищим, а Зиновий получил от Господа дар исцелять больных одним прикосновением. За свою добродетель он был избран епископом. Во время жестоких гонений при императоре Диоклетиане правитель Лисий повелел схватить Зиновия. Узнав об этом, сестра добровольно явилась разделить участь брата. После страшных пыток обоих обезглавили.
К святым Зиновию и Зиновии верующие обращаются с молитвами об исцелении от телесных недугов и укреплении в вере. В этот день именины по православным святцам отмечают обладатели имён: Зиновий, Зиновия, Марк, Александр, Максим, Николай, Степан, Анастасия и Елена.
Традиции дняГлавным обрядом на Зиновия Синичника было обустройство птичьих столовых. Крестьяне чинили старые и мастерили новые кормушки, развешивая их на деревьях у окон. В качестве угощения готовили несолёное сало, нежареные семечки и сушёные ягоды рябины. Считалось, что чем больше синиц соберётся к дому, тем больше счастья и достатка будет в семье на протяжении всей зимы.
Кроме того, 12 ноября на Руси начинался сезон зимней охоты. Охотники собирались в одной избе на братчину — общую трапезу. Отправляясь за зайцами, они непременно старались добыть хотя бы одного «косого», иначе, по поверью, весь год мог пройти без трофеев. Рыбаки также не сидели сложа руки: если сети приходили полными, улов отмечали шумной пирушкой прямо на берегу.
Девушки на выданье 12 ноября старались покормить синицу прямо с ладони — это сулило скорое замужество. А чтобы привлечь в дом здоровье и удачу, хозяйки украшали горницы еловыми и сосновыми ветками.
День этот считался благоприятным и для добрых начинаний — планирования дел, знакомств, начала обучения. Как птицы переселяются к жилью, так и человеку стоило стремиться к большему и лучшему.
Народные запретыПредки строго соблюдали запреты, связанные с «божьей птицей».
- Категорически нельзя было обижать синиц, прогонять их от дома или разорять гнёзда — верили, что вместе с птицей уйдёт из дома счастье и благополучие;
- Запрещалось убивать или покупать кур в этот день: это могло привести к бедности и несчастьям;
- Опасались суеты и безделья — лень в этот день обещала безденежье всю зиму, поэтому делами надлежало заниматься с самого утра;
- Не давали в долг деньги или хлеб, чтобы не вынести достаток из избы;
- Незамужним девушкам на Зиновия запрещалось есть мясо — иначе женихи обойдут стороной;
- Остатки еды запрещалось выбрасывать: их отдавали птицам или нищим, чтобы не притянуть в дом голодные времена;
Приметы
- Если 12 ноября выпал снег — зима будет снежной и холодной, а урожай зерновых в будущем году богатым;
- Синицы стайками дружно прилетают к дому и громко чирикают — к скорым и сильным морозам;
- Сильный порывистый ветер сулит суровую зиму с частыми метелями;
- Дождь на Зиновия — к долгой оттепели: тепла хватит до Введения (4 декабря);
- Снег на Синичника выпал мелкой крупой — к сильным морозам.