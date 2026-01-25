25 января 2026, 09:50

Фото: iStock/ y_carfan

Согласно народному календарю, 26 января отмечается Ермилов день. Такое название праздник получил в память о раннехристианских мучениках Ермиле и Стратонике Сингидонских, чью память чтит в этот день Православная Церковь. На Руси этот день связывали с сильными январскими холодами и особыми обычаями, главный из которых — почитание домашней кошки. Об истории, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника: житие мучеников Ермила и Стратоника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника: житие мучеников Ермила и Стратоника

Фото: iStock/ sborisov

Традиции дня

Фото: iStock/ Astrid860

Народные запреты

Тут подпись документа

Нельзя обижать кошек. Это был главный и самый строгий запрет. Того, кто ударит, прогонит или обидит кошку, ждали семь лет неудач, бедности и болезней. Продавцам запрещалось выгонять кошку из лавки, чтобы не потерять покупателей.

Избегать ссор и сплетен. Категорически запрещалось спорить со старшими, ссориться, ругаться и сплетничать. Слово, сказанное в этот день со злостью, могло бумерангом вернуться к говорящему.

Не шуметь и не браться за работу. Чтобы не потревожить и не разозлить Домового, запрещалось переставлять мебель, громко греметь посудой. Также не следовало стирать белье, так как люди верили, что в чистых простынях в этот день может спрятаться нечистая сила.

Осторожность в делах. Не рекомендовалось начинать новые дела с малознакомыми людьми, чтобы не быть обманутым. Дальние поездки и путешествия также сулили трудности.

Особый запрет для взрослых. Считалось, что взрослому человеку не стоит засыпать рядом с кошкой в эту ночь, чтобы «не почувствовать связь с другим миром» и не сойти с ума. Дело в том, кошка в Ермилов день считается проводником в потусторонний мир.

Приметы