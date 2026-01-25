Ермилов день 26 января: как задобрить кошку-покровительницу, привлечь удачу и избежать семилетних бед, народные приметы
Согласно народному календарю, 26 января отмечается Ермилов день. Такое название праздник получил в память о раннехристианских мучениках Ермиле и Стратонике Сингидонских, чью память чтит в этот день Православная Церковь. На Руси этот день связывали с сильными январскими холодами и особыми обычаями, главный из которых — почитание домашней кошки. Об истории, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника: житие мучеников Ермила и СтратоникаСвятые мученики Ермил и Стратоник, по происхождению славяне, жили в начале IV века во времена жестоких гонений на христиан при императоре Ликинии. Ермил служил диаконом в городе Сингидоне (нынешний Белград). Он был схвачен после того, как открыто исповедовал христианскую веру и обличал языческих идолов. Его подвергли жестоким пыткам: били по устам, растягивали на земле и избивали железными прутьями, рвали живот орлиными когтями. Во время страданий святой Ермил услышал голос с неба, укреплявший его и обещавший мученический венец.
Стратоник был тюремным стражем и тайным христианином, а также другом Ермила. Видя нечеловеческие страдания друга, он не смог сдержать слез, чем выдал свою веру. Допрошенный императором, Стратоник также смело исповедал Христа и был подвергнут истязаниям. Ни уговоры, ни пытки не сломили волю святых. Разгневанный Ликиний приказал утопить их в реке Дунай. Спустя три дня тела мучеников были чудесным образом обретены христианами на берегу и с честью погребены. Согласно народному преданию, единственным утешением для Ермила в темнице была кошка, которая скрашивала его одиночество. Эта легенда и легла в основу многих народных традиций этого дня.
Традиции дняГлавный символ Ермилова дня — кошка. Вся жизнь в этот день строилась вокруг почтительного отношения к этому животному и внимания к его поведению.
Кошек хорошо кормили, ласкали и ни в коем случае не обижали. Считалось, что бездомную кошку, пришедшую к дому, необходимо впустить погреться, а если она захочет остаться — приютить, так как животное выбирает дома с хорошей энергетикой. Существовал также особый обряд для крепкого детского сна: перед укладыванием младенца в кроватку сначала сажали кошку.
В этот день для кошки обустраивали особое почётное место — мягкую подстилку в «красном углу» или неподалёку от печи. На подстилку могли положить веточку высушенного зверобоя для защиты от нечистой силы. Считалось, что если кошка охотно ляжет на это место и будет там дремать, то она благословляет дом и принимает роль его хранителя на весь год.
День считался благоприятным для милосердия. Существовало поверье, что если оказать помощь нуждающимся семь раз, то человеку будет прощено семь грехов. Эта традиция перекликалась с христианскими заповедями о добродетели.
Из-за лютых морозов, которые часто стояли в это время, тяжелую работу старались отложить. День посвящали отдыху и укреплению здоровья. Обязательным ритуалом был поход в баню, но только после полудня. Считалось, что утреннее умывание или мытье может смыть с человека защиту от болезней. После бани пили травяной чай с медом.
Вечером вся семья собиралась за большим столом, чтобы в тепле и уюте провести время, поделиться новостями и обсудить планы. Это укрепляло семейные связи и помогало переждать самые суровые зимние дни.
Чтобы привлечь в дом богатство и удачу, существовал особый обычай: нужно было закопать монету под яблоней. Считалось, что с первым цветением дерева в дом придет и долгожданное благополучие.
Народные запретыСтрогие запреты дня были призваны уберечь человека от беды и действия темных сил.
- Нельзя обижать кошек. Это был главный и самый строгий запрет. Того, кто ударит, прогонит или обидит кошку, ждали семь лет неудач, бедности и болезней. Продавцам запрещалось выгонять кошку из лавки, чтобы не потерять покупателей.
- Избегать ссор и сплетен. Категорически запрещалось спорить со старшими, ссориться, ругаться и сплетничать. Слово, сказанное в этот день со злостью, могло бумерангом вернуться к говорящему.
- Не шуметь и не браться за работу. Чтобы не потревожить и не разозлить Домового, запрещалось переставлять мебель, громко греметь посудой. Также не следовало стирать белье, так как люди верили, что в чистых простынях в этот день может спрятаться нечистая сила.
- Осторожность в делах. Не рекомендовалось начинать новые дела с малознакомыми людьми, чтобы не быть обманутым. Дальние поездки и путешествия также сулили трудности.
- Особый запрет для взрослых. Считалось, что взрослому человеку не стоит засыпать рядом с кошкой в эту ночь, чтобы «не почувствовать связь с другим миром» и не сойти с ума. Дело в том, кошка в Ермилов день считается проводником в потусторонний мир.
Приметы
- Яркое солнце и мороз в Ермилов день предвещали холодный февраль, но быструю и теплую весну в марте.
- Если день выдавался пасмурным и теплым, ждали слякоть в феврале и возвращение морозов в марте, а настоящая весна откладывалась до мая.
- Туманное утро сулило неделю оттепели с таянием снега, после которой, ровно через семь дней, должны были вернуться сильные морозы.
- Ясная, звездная ночь на 26 января была предвестницей грядущего похолодания, а небо, затянутое облаками, означало, что морозы отступят.
- Поведение домашней кошки также предсказывало погоду. Если она спит, свернувшись клубком и спрятав голову — к усилению мороза, а если развалилась на полу животом вверх — к потеплению и оттепели.