Гаврила Летний 26 июля: почему нельзя ссориться с близкими, мыться в бане и выбрасывать хлеб, народные приметы
Согласно народному календарю, 26 июля отмечается Гаврилов день, или Гаврила Летний. Такое название появилось в честь православного праздника – Собора Архангела Гавриила, одного из высших ангелов, принесшего благую весть. В народе этот праздник также называли «Сеногноем» из-за частых дождей, способных испортить заготовленное на зиму сено. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит глубокое почитание Архангела Гавриила, чье имя переводится как «Крепость Божия». В православной традиции это один из семи главных архангелов, вестник Божьей воли. Именно он принес Деве Марии благую весть о рождении Спасителя, явился священнику Захарии с предсказанием о рождении Иоанна Крестителя, укрепил Иисуса в Гефсиманском саду перед страданиями и возвестил Жён-мироносиц о Воскресении Христовом. Церковь празднует Собор Архангела Гавриила дважды в год: на следующий день после Благовещения 8 апреля и 26 июля. Поводом для летнего чествования стало освящение в XVII веке храма в Константинополе, построенного в его честь.
В народном сознании образ Архангела Гавриила переплелся с древними языческими верованиями. К 26 июля рожь наливалась колосьями, и наступала пора жатвы и сенокоса. Считалось, что Архангел Гавриил сходит на землю и обходит поля, благословляя крестьян на труды и осматривая урожай. Этот день стал символом не только небесного благовестия, но и земной благодати, дарованной за усердный труд. К Архангелу обращались с молитвами о благополучии в доме, о рождении детей, о прощении грехов, о ясности разума и доброй вести. Особенно к нему обращаются женщины, ожидающие ребёнка, и те, кто долго не может зачать. Согласно поверьям, если в Гаврилов день помолиться искренне, Гавриил передаст молитву прямо к престолу Божию.
Традиции дняПоскольку Гаврила Летний приходится на разгар летних полевых работ, в старину считалось, что в этот день нужно трудиться с усердием. Говорили: «Пока колос в поле — трудись подоле». Хорошо начинать или завершать дела, особенно связанные с землёй, урожаем, строительством.
В этот день полагалось печь пироги из муки нового урожая. Выпечку делали особой формы — в виде колоса. Её обязательно ставили на праздничный стол и угощали нищих и странников, чтобы привлечь в дом удачу и достаток. Делиться хлебом с бедными считалось священным долгом — взамен добрый человек получал благословение и щедрый урожай в следующем году. В день Гаврилы Летнего пекли не только пироги, но и варили сытную кашу с луком и салом, а также готовили кулеш — традиционную казачью похлебку из пшена.
Особое значение придавали также задабриванию духов. На поле оставляли каравай из новой муки в дар полевику — духу, охранявшему хлебные нивы от беды и сглаза. Крестьяне выходили в поля и леса для сбора целебных трав, которые в этот день, по поверьям, обладали особой силой. Ценились зверобой, ромашка и душица.
Народные запретыС этим днем было связано множество строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду:
- Ссориться, ругаться и выяснять отношения. Архангел Гавриил – вестник мира и добра. Конфликты в этот день считались тяжким грехом, который мог отогнать ангела-хранителя и привести к затяжным раздорам в семье;
- Лениться и бездельничать. 26 июля нельзя было пренебрегать работой. Праздность сулила бедность и неудачи на весь год;
- Выбрасывать хлеб или неуважительно к нему относиться. Это считалось страшным грехом, способным навлечь голод на всю семью. Крошки следовало отдавать птицам или скотине;
- Давать в долг деньги, хлеб или соль. Считалось, что отданное в долг на Гаврилу не вернется, а деньги «уйдут как вода в песок»;
- Мыться в бане. Предки верили, что вода в этот день смывает удачу и здоровье;
- Делиться подробностями личной жизни и хвастаться отношениями. Это, по поверьям, могло привести к ссоре с партнером;
- Не сажать и не пересаживать растения — считалось, что всё посаженное в этот день не приживётся или будет слабым.
Приметы
- Дождливый Гаврила — к холодной и снежной зиме;
- Утренний туман стелется по воде — к богатому грибному сезону;
- Грачи собрались в стаи — осень наступит рано;
- Если 26 июля ясно и тепло — осень будет тёплой, урожай овощей — обильным;
- Рыба бьёт хвостом по воде — установится хорошая погода.