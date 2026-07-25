25 июля 2026, 10:18

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Согласно народному календарю, 26 июля отмечается Гаврилов день, или Гаврила Летний. Такое название появилось в честь православного праздника – Собора Архангела Гавриила, одного из высших ангелов, принесшего благую весть. В народе этот праздник также называли «Сеногноем» из-за частых дождей, способных испортить заготовленное на зиму сено. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Ссориться, ругаться и выяснять отношения. Архангел Гавриил – вестник мира и добра. Конфликты в этот день считались тяжким грехом, который мог отогнать ангела-хранителя и привести к затяжным раздорам в семье;

Архангел Гавриил – вестник мира и добра. Конфликты в этот день считались тяжким грехом, который мог отогнать ангела-хранителя и привести к затяжным раздорам в семье; Лениться и бездельничать. 26 июля нельзя было пренебрегать работой. Праздность сулила бедность и неудачи на весь год;

26 июля нельзя было пренебрегать работой. Праздность сулила бедность и неудачи на весь год; Выбрасывать хлеб или неуважительно к нему относиться. Это считалось страшным грехом, способным навлечь голод на всю семью. Крошки следовало отдавать птицам или скотине;

Это считалось страшным грехом, способным навлечь голод на всю семью. Крошки следовало отдавать птицам или скотине; Давать в долг деньги, хлеб или соль. Считалось, что отданное в долг на Гаврилу не вернется, а деньги «уйдут как вода в песок»;

Считалось, что отданное в долг на Гаврилу не вернется, а деньги «уйдут как вода в песок»; Мыться в бане. Предки верили, что вода в этот день смывает удачу и здоровье;

Предки верили, что вода в этот день смывает удачу и здоровье; Делиться подробностями личной жизни и хвастаться отношениями. Это, по поверьям, могло привести к ссоре с партнером;

Это, по поверьям, могло привести к ссоре с партнером; Не сажать и не пересаживать растения — считалось, что всё посаженное в этот день не приживётся или будет слабым.

Приметы