Никонов день 24 декабря: как укрепить семейные связи, сохранить здоровье и защитить дом от темных сил, народные приметы
В народном календаре 24 декабря отмечается Никонов день. Этот праздник посвящен памяти преподобного Никона Печерского и символизирует собой важный рубеж в предрождественском периоде. К этой дате старались завершить все основные хлопоты по дому, чтобы встретить Рождество Христово в чистоте и покое.
История праздникаПреподобный Никон жил в XI веке и был одним из первых иноков легендарной Киево-Печерской Лавры. Его житие — это история стойкости духа и чудесного спасения, что сделало его в народном представлении могущественным заступником.
Будучи сыном знатной семьи, он предпочел мирским благам путь служения Богу. Основное испытание ждало его в 1096 году, когда половецкий хан Боняк напал на Киев. Никон был взят в плен. За него надеялись получить большой выкуп, но святой отказался платить, и тогда начались годы жестоких мучений. Его морили голодом, оставляли под палящим солнцем и на лютом морозе, а чтобы он не сбежал, подрезали пленнику сухожилия на ногах.
Однако Никон не пал духом, смиренно молился и предрек свое чудесное избавление. На третий год плена, на глазах изумленной стражи, он чудесным образом исчез из темницы и в тот же миг появился в Успенском соборе Печерского монастыря прямо во время службы. Позже его бывший мучитель, увидев Никона живым в монастыре, был так потрясен, что сам принял крещение и стал его послушником. Эта история укрепила веру людей в то, что святой Никон обладает особой силой освобождать от любых уз — как физических, так и духовных.
Традиции дняВ Никонов день жизнь подчинялась особым правилам, каждое из которых имело глубокий символический смысл. Утро Никонова дня принято было начинать с молитвы святому. Преподобного Никона просили об избавлении от нечистой силы и защите дома от злых духов, о даровании душевного покоя и о мудрости в принятии решений.
Чтобы прогнать нечисть и помочь «родиться» новому солнцу после солнцестояния, в домах зажигали как можно больше светильников — лампад, свечей, лучин. Яркий свет был главной защитой от темных сил.
Обязательной была генеральная уборка в доме, но завершить ее нужно было строго до захода солнца. Выносили мусор и старые вещи, веря, что вместе с ними уходят беды и ссоры. Это был акт подготовки чистого пространства для грядущего праздника.
Одни из самых поэтичных обычаев дня было «загадывание желания у яблони». Нужно было отломить ветку плодового дерева (часто яблони или смородины), принести домой, поставить в воду и загадать желание. Если к Рождеству ветка распускалась — желание сбудется, а если еще и зацветала — ждали большой радости.
Днем наши предки пересматривали зимние запасы, докупали недостающее к празднику, утепляли окна и двери. Также занимались починкой одежды и инвентаря — считалось, что это привлечет порядок и достаток в дом на весь будущий год.
Вечером было принято собираться за столом, где обязательно ели особо соленую или острую кашу. Каждый член семьи должен был съесть ложку, чтобы укрепить семейные связи. Также было принято обращаться за советом к самому старшему члену семьи, особенно к бабушке, веря, что ее слова в этот день обладают особой мудростью.
Народные запретыЗапреты в Никонов день были столь же важны, как и обычаи. Их нарушение, по поверьям, могло навлечь беду.
- Запрещалось работать после захода солнца. Любая работа в темноте, особенно уборка, стирка или рукоделие, сулила финансовые потери и неудачи в наступающем году.
- Не стоило оставлять веник у двери и подметать после заката. Веник, оставленный у порога, могла украсть нечистая сила для своих темных дел. Подметание вечером символически «выметало» из дома удачу и здоровье.
- Ссориться, сквернословить и злоупотреблять алкоголем. Конфликты в этот день грозили затяжными обидами и болезнями. Алкоголь же делал человека уязвимым для нечистой силы.
- Носить грязную или чужую одежду. Неряшливость и рваная одежда притягивали неприятности, а чужая — могла навлечь чужие беды и дурные мысли.
- Выносить что-либо из дома и рубить ели. Считалось, что, вынося что-то за порог, можно лишить дом благополучия. Рубка елей сулила проблемы с суставами и здоровьем.
Приметы
- Если лучи солнца «тянутся» вниз, к земле — ждали метели и снегопада. Если же они устремлены вверх — это предвещало сильные морозы.
- Появление ярких боковых столбов или отсветов вокруг солнца также сулило скорое и сильное похолодание.
- Если белки собирались в одном дупле, это был верный признак приближения лютых морозов. Беспокойное поведение ворон вечером предвещало бурю или метель.
- Морозное и ясное утро 24 декабря указывало на то, что холода установятся надолго и частых оттепелей зимой не будет.
- Если утром было тепло и с крыш капало, весну ждали с большим половодьем.
- Красный, «огненный» закат в Никонов день — одна из самых надежных примет, предсказывающая крепкие морозы в ближайшие дни.