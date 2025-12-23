23 декабря 2025, 09:45

В народном календаре 24 декабря отмечается Никонов день. Этот праздник посвящен памяти преподобного Никона Печерского и символизирует собой важный рубеж в предрождественском периоде. К этой дате старались завершить все основные хлопоты по дому, чтобы встретить Рождество Христово в чистоте и покое. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Запрещалось работать после захода солнца. Любая работа в темноте, особенно уборка, стирка или рукоделие, сулила финансовые потери и неудачи в наступающем году.

Не стоило оставлять веник у двери и подметать после заката.

Ссориться, сквернословить и злоупотреблять алкоголем.

Носить грязную или чужую одежду.

Выносить что-либо из дома и рубить ели. Считалось, что, вынося что-то за порог, можно лишить дом благополучия. Рубка елей сулила проблемы с суставами и здоровьем.

Приметы

